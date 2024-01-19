韓國瑜搶立法院龍頭　中午宴請國民黨立委談這件事

又傳國中生持彈簧刀割同學！全教產：學校應設金屬探測器、安檢門

▲全教產今（19）日指出，彈簧刀已接連出現於新北市和台南市校園，建議應在學校全面增置「金屬探測器、安檢門」。（示意圖／取自PhotoAC）（圖／取自Pexels）
▲全教產今（19）日指出，彈簧刀已接連出現於新北市和台南市校園，建議應在學校全面增置「金屬探測器、安檢門」。（示意圖／取自PhotoAC）（圖／取自Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，引發社會關注，今年初又傳出台南市某國中生持彈簧刀割同學，造成手臂上一道長達10公分的傷口。全教產理事長林碩杰今（19）日建議，應在學校全面增置「金屬探測器、安檢門」，無差別進行全校學生安檢，才能讓違禁品阻絕於校園外。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部日前邀請各團體，召開「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」諮詢會議，全教產於會中表示，新北市國中生校園殺人事件，宜從治標及治本兩方面著手，治本涉及多項修法，治標則首重安檢問題，學生人權基礎應建立於校園安全之上，沒有校園安全，談學生人權都是空話，因此建議視時機對全校學生進入校園前之無差別安全檢查，既可解決標籤化個別學生的問題，亦可讓違禁品阻絕於校園外。

林碩杰認為，為便於條文中學校「發現」學生攜帶刀械等違禁品，建議學校可透過金屬探測器及安檢門等設施，進行安檢。

但全國中小學校長協會理事長張信務表示反對，擔憂會讓家長害怕，而將學生轉學，除非台灣開放槍械。林碩杰懷疑教育部事先溝通過，會場無人贊同金屬探測器及安檢門等設施。

此外，林碩杰表示，教育部針對「特定身分學生」之定義，僅包括少年法院審理中或保護管束執行期間者，全教產建議保護管束結束後也列入，但也未被接納；學校人員對特定身分學生負保密義務，全教產建議家長會代表亦應納入需負保密義務。

林碩杰說，針對輔導管教辦法注意事項中，學務處及輔導處人員將學生強制帶離教學現場，以及學生違規多次處理無效且影響其他學生而召開班親會時，皆建議賦予免責權，避免老師為了維護多數學生受教權而遭投訴或被告。

針對學生交由監護權人帶回管教前應進行家訪，全教產建議家訪應先顧慮教師的人身安全，且監護權人帶回管教制度，亦應有強制力。

林碩杰提到，有關「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的修正調整，全教產仍建議應全面考量全面修正，但發現目前為止，「增置輔導管教專責人員」與「安檢採金屬探測器、安檢門」等2大主張已全部化為灰燼，彈簧刀已接連出現於新北市、台南市校園，呼籲520上任的新政府應儘速負起責任。

國小暴力事件年增逾9成！教團推有薪親職假、每年「1子女8小時」

校園割頸案受害家屬聲明「反廢死」！廢死聯盟：死刑違反人性尊嚴

校園割喉案檢討搜書包機制！擬分例行、緊急檢查　最快2月上路

校園割喉案！教育部今討論輔導措施　教團籲增校安人員、設雙導師

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選