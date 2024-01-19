又傳國中生持彈簧刀割同學！全教產：學校應設金屬探測器、安檢門

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林碩杰認為，為便於條文中學校「發現」學生攜帶刀械等違禁品，建議學校可透過金屬探測器及安檢門等設施，進行安檢。
但全國中小學校長協會理事長張信務表示反對，擔憂會讓家長害怕，而將學生轉學，除非台灣開放槍械。林碩杰懷疑教育部事先溝通過，會場無人贊同金屬探測器及安檢門等設施。
此外，林碩杰表示，教育部針對「特定身分學生」之定義，僅包括少年法院審理中或保護管束執行期間者，全教產建議保護管束結束後也列入，但也未被接納；學校人員對特定身分學生負保密義務，全教產建議家長會代表亦應納入需負保密義務。
林碩杰說，針對輔導管教辦法注意事項中，學務處及輔導處人員將學生強制帶離教學現場，以及學生違規多次處理無效且影響其他學生而召開班親會時，皆建議賦予免責權，避免老師為了維護多數學生受教權而遭投訴或被告。
針對學生交由監護權人帶回管教前應進行家訪，全教產建議家訪應先顧慮教師的人身安全，且監護權人帶回管教制度，亦應有強制力。
林碩杰提到，有關「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的修正調整，全教產仍建議應全面考量全面修正，但發現目前為止，「增置輔導管教專責人員」與「安檢採金屬探測器、安檢門」等2大主張已全部化為灰燼，彈簧刀已接連出現於新北市、台南市校園，呼籲520上任的新政府應儘速負起責任。