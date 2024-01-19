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馮迪索捲桃色醜聞！《玩命關頭11》預算剩63億　他遭強制「下車」

▲馮迪索（左）主演的《玩命關頭11》傳出預算被砍半，而且他也將在最新一集中被迫「下車」。（圖／UIP提供）
▲馮迪索（左）主演的《玩命關頭11》傳出預算被砍半，而且他也將在最新一集中被迫「下車」。（圖／UIP提供）

記者吳雨婕／綜合報導

《玩命關頭》系列電影一開始由馮迪索、保羅沃克主演，但因保羅沃克於2013年過世，所以之後系列電影便沒有保羅沃克的鏡頭，但後製仍會以高科技的方式，讓保羅沃克再現，也讓影迷能夠再度看見他的身影，原先電影預計會在第11集結束，不過在去年的《玩命關頭X》的首映會上，馮迪索（Vin Diesel）透露，將把最後一集拍成三部曲，讓外界非常期待，但近期馮迪索深陷性侵醜聞中，傳出很有可能會讓他在《玩命關頭》第11集「下車」。

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據外媒《World of Reel》報導，好萊塢資深媒體人傑夫（Jeff Sneider）提到，環球影業試圖消減《玩命關頭》第11集的製作預算，因為第10集的電影預算高達3.4億美金（約台幣106億），雖然全球票房有7.146億美金（約台幣224億），可惜票房卻依舊不如預期，因此第11集的預算會低於2億美金（約台幣63億），而且劇情將回歸「初衷」，保持簡單。

▲巨石強森（右）、馮迪索和解，聯手再演《玩命關頭X》。（圖／UIP）
▲▼馮迪索（上圖左、下圖右）主演的《玩命關頭》系列電影，很有可能在第11集收官。（圖／UIP、翻攝馮迪索IG）
▲馮迪索（右）在IG貼出與巨石強森的合照。（圖／馮迪索IG）
 
至於近日被捲入性侵醜聞的馮迪索，會在第11集中回歸，不過這很有可能是他最後一次在系列電影中演出。傑夫在文中提到，他認為第11集也會把所有演員都聚集在一起，且他看完該系列一共10集的電影，只對《玩命關頭5》以及《玩命關頭3：東京甩尾》有比較好的評價，「其餘的都像馮迪索的演技一樣平淡、空洞。」


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