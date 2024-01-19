麥當勞停車場殺妻案！核發保護令僅3月 夫等22分鐘潛進副駕行兇
台中南屯區一間麥當勞停車場今（19）日驚傳命案！警消到場後發現1對男女陳屍車內，男子身中多刀，緊急送醫宣告不治；警方調閱監視器深入追查後發現，陳姓女子今天上午8時許先行開車進入麥當勞，後續戚姓男子尾隨進入，直到下午1時30分，店員發現兩人依然在車內停留，因此緊急報警。據了解，陳女、戚男日前簽字離婚，不排除丈夫先殺害妻子後自殘，詳細原因還有待進一步調查。
記者陳苾暐／綜合報導
台中警方指出，今天下午1時30分接獲麥當勞員工報稱，停車場內有一輛白色賓士車停放時間過久，車內有一對男女疑似需要協助，情況怪異，警方趕抵現場時驚見該對男女混身是血，癱倒在車上，其中在駕駛的陳姓女子身上有多處刀傷，失去生命跡象，坐在副駕駛座的戚姓男子也有刀傷，但是還有一絲氣息，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。
後續警方調閱監視器還原案發情況，陳女今天上午8時許，獨自開車進入停車場，後續下車往外走五權西路左轉大墩路方向。另一監視器則拍到戚男騎機車抵達，在附近停妥機車，前往停車場。而後陳女在9時12分返回轎車，約1分鐘後戚男現身，進入副駕駛座，兩人便未再離開轎車，直到店員發現兩人，全案才曝光。
據了解，陳女、戚男原為夫妻，今年1月初正式簽字離婚，18日才剛針對家暴案件上法院出庭，台中地院於去年10月核發暫時保護令給陳女。經檢調初步勘驗，陳女的傷勢集中在上半身，鑑識研判致命傷於左胸刺傷，戚男頸部受有刀傷，在車內也找到沾血的兇刀，初步研判為戚男殺妻後再自殘。全案仍持續偵辦中。