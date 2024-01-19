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郝劭文8歲繼女被霸凌！控學校消極處理　校方發聲澄清

▲郝劭文（中）指控8歲繼女在校被霸凌，校方消息處理，該校於稍早發出聲明澄清。（圖／林寧瑞微博）
▲郝劭文（中）指控8歲繼女在校被霸凌，校方消息處理，該校於稍早發出聲明澄清。（圖／林寧瑞微博）

記者吳雨婕／綜合報導

郝劭文夫婦近日指控8歲繼女在學校被霸凌，事件鬧得沸沸揚揚，郝劭文夫妻直言對校方處置表示失望，校方於今（19）日發出聲明，先是向外界道歉，接著還原事件的時間軸，並強調該事件的調查結果為「未存在確實的霸淩行為」，希望家長都能保持理性溝通。

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郝劭文女兒就讀的學校19日發出聲明，還原從去年12月16日事發當天到近期的事件處理狀況，表示在收到郝劭文投訴後，就去查看了監視器畫面，「監控記錄顯示體育課課間時，數名同學在玩耍過程中有同學配合扮演倒地的遊戲情節，在這個過程中A同學（郝劭文女兒）的臉被B同學打到。經詢問本人，A同學說不確定B同學是玩耍時的無意過失還是故意擊打。」

▲郝劭文在微博表示，會負起一個當爸爸的責任，當女兒的靠山，為她擋風遮雨。（圖／郝劭文微博）
▲郝劭文指控女兒在學校被霸凌。（圖／郝劭文微博）
對此，校方於當天下午召集小學部校長、班導師及年級組長，與郝劭文女兒以及其他相關的幾名學生進行談話，郝劭文女兒也接受了同學的道歉，但家長在面談時，郝劭文夫婦卻要求學校開除B同學，並警告學校會採取法律手段，進行媒體曝光與報警。校方強調，在12月21日進行訪談調查時，從監視器畫面得出結論，「和前期小學部回饋給家長的一致：未存在確實的霸淩行為。」1月8日校董、校長、班導師、班級助理教師一起上門拜訪郝劭文一家，承諾會透過家長會公開道歉，但郝劭文夫婦要求以書面形式在公開的管道上致歉，雙方未達成共識。

▲郝劭文（左）親吻9歲繼女（中）挨轟。（圖／翻攝自微博）
▲郝劭文（左）疼愛女兒。（圖／翻攝自微博）
1月11日郝劭文告知校董，到了15日還是沒下文，就會採取行動，原定要在15日見面商議，但在14日時調查組宣讀「未認定該事件為『霸淩行為』」的調查結果，隔天郝劭文便拒絕和校董見面。校方認為拒絕公開形式道歉，是因為任何公開的情況都會煽動言論並造成孩子二度傷害。17日郝劭文再度發聲，校董則是在政府相關部門陪同下，再度與郝劭文會面，並再度表達歉意，郝劭文方面則是再度要求學校發出公開的道歉聲明。

針對後續處理，校方提到會針對家校關係、校內申訴管道及日常管理規範做進一步改善，同時也呼籲家長保持理性溝通，若有任何不滿都可以進行投訴並請求調查。


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