中信啦啦隊專訪／偶像轉職遇辛酸！冼迪琦、夏蕾球場跳到差點昏倒

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小迪坦言，其實她當時在「AKB48 Team TP」宣布畢業時，自己根本還沒做好未來決定，在偶然一次與學姐希希聚餐時，聽了對方的鼓勵，以及本身熱愛運動，喜歡球場環境的氛圍，才決定加入Passion Sister大家庭，「看到大家跟我一起應援的話，就很有成就感、很滿足。」希望把過去在偶像女團培養出的強大感染力帶到球場，與球迷們盡情應援。
相對小迪的順遂，夏蕾恰恰相反，中間反而還卡著前東家的合約，除了必須自己打工賺錢，還身兼模特兒的身分，經濟相當不穩定，雖然很想踏上舞台表演，但商演活動並非每個月都有，幾乎沒有機會，夏蕾更說，迷惘的她曾求助從事占星師的親姊姊，結果姊姊竟建議她，「我真的覺得妳可以去啦啦隊！」
於是夏蕾決定前往擁有表演機會、有夢想舞台的啦啦隊目標前進，而在研究、思考要去哪一隊時，夏蕾竟意外發現「中信兄弟」的所代表的黃色，正是她喜歡的顏色，一切彷彿命中注定一樣，「我就按了Follow，後來我朋友剛好丟了中信徵選練習生資料給我，我就說這也太剛好了吧！好像老天爺真的是要我來這邊。」
界外球誤當全壘打！初登場跳太賣力差點昏倒
才剛加入啦啦隊的兩人，對於一切還有些陌生，卻也意外製造許多歡笑。自認棒球小白的小迪，有次見到球員打了一支全壘打，讓她超級開心，殊不知轉頭一看才發現所有人鴉雀無聲，「我就問Peggy學姐，剛剛那個是全壘打嗎？她說不是！我就說好丟臉喔～」讓攝影大哥們通通笑翻，成為小迪人生中最糗時刻之一。
經過那次的經驗洗禮後，小迪決心好好研究棒球，在沒有應援的日子，她都會在家裡鎖定比賽直播，自掏腰包購買中信兄弟的Twitch官方頻道，一邊看一邊求助身邊比較懂棒球的朋友。
夏蕾則回憶，去年9月28日初登場就是她最印象深刻的一次，「我以前就是跳舞的，所以不太知道說，棒球的應援到底有多累！」賣力表演的她意外碰上大局（指球隊單局可能得上大量分數），還不小心觸碰大忌，心裡想著「什麼時候可以結束？」再加上炎熱的天氣，讓夏蕾跳到差點昏倒。
幸好旁邊學姐盈瑩見狀跑來關心「撐住！」夏蕾才深刻體會到「棒球應援真的很累耶！」原來並非要從頭到尾100%的應援，而是還要和球迷們互動、藉此保存體力，她笑說，「我從那天就學到了，所以後來的每一場，我都會去看小安學姐，她真的很會，跟球迷放個電啊之類！」邊應援邊學習，慢慢調整自己的狀態。
偶像出身的兩人，在受訪時不斷互相稱讚對方。小迪羨慕夏蕾很會跳舞，夏蕾則羨慕小迪很會唱歌，兩人一搭一唱，展現彼此的好交情。雖然身份轉變為啦啦隊員，難免會有些不太適應的地方，不過小迪和夏蕾都很開心，粉絲們不僅沒有離開，反而還願意到球場現身力挺，更謝謝球團給予她們表演的舞台。
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