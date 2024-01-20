SBL／裕隆假球案後重新出發！全新陣容末節崩盤　76:92不敵台銀

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談到今天的比賽，李啟億說：「還是要注意小細節，第四節幾波被對手連續投進幾波，很傷士氣。」
蘇格爾錯失關鍵罰球 柏力力延長賽仍驚險取勝
而另一場SBL賽事，由彰化柏力力出戰台灣啤酒，兩隊比數緊咬互有領先，第四節剩讀秒階段，台啤以82:81領先，柏力力蘇格爾關鍵罰球僅兩罰中一，台啤握有最後一波球權未能投進，雙方戰平進入延長賽，最終柏力力以97:89收下勝利。
兩隊洋將上演飆分秀，柏力力葛萊斯攻下35分、19籃板、11助攻完成大三元，台啤威廉斯也有33分、10籃板、7助攻的亮眼表現。
潘姿吟砍全場最高18分 率領電信復仇台電
WSBL賽事方面，中華電信在熱身賽階段不敵季前重量級補強的台電女籃，開幕戰再交手，兩隊戰況膠著，第四節更數度戰平，徐詩涵讀秒階段投進打板三分，帶領電信以60：57完成甜蜜復仇，隊友潘姿吟貢獻全場最高分18分、王竫婷有14分11籃板的雙十表現。
第二場比賽由上屆冠軍賽組合國泰人壽出戰台元紡織，由台元以75:63同樣上演復仇戲碼。首節國泰失誤高達8次，僅得8分，一度落後雙位數，儘管第二節吹起反攻號角，縮小落後到7分差，可惜台元持續多點開花，終場以75:63收下勝利。
SBL與WSBL明後兩天仍有賽事，籃協理事長謝典林勉勵球員要找回初心，珍惜現有的舞台，秘書長李雲翔也希望球迷能給予球員們更多支持，「重現去年冠軍戰塞爆板橋體育館的盛況，為我們的男女籃加油，為還在球場上拚戰的球員加油！」