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SBL／裕隆假球案後重新出發！全新陣容末節崩盤　76:92不敵台銀

▲走過賭球風波，裕隆納智捷以全新陣容迎戰台灣銀行，也有大批加油團到場支持，前三節兩隊平分秋色，可惜第四節未能延續進攻氣勢，終場以76:92落敗。（圖／中華籃協提供）
▲走過賭球風波，裕隆納智捷以全新陣容迎戰台灣銀行，也有大批加油團到場支持，前三節兩隊平分秋色，可惜第四節未能延續進攻氣勢，終場以76:92落敗。（圖／中華籃協提供）

記者黃建霖/綜合報導

第21屆SBL超級籃球聯賽和第19屆WSBL女子超級籃球聯賽首周賽事，本月19日在新北市板橋體育館開打，走過涉賭風波和假球案，裕隆納智捷以全新陣容迎戰台灣銀行，也有大批加油團到場支持，前三節兩隊平分秋色，可惜第四節未能延續進攻氣勢，終場以76:92落敗。

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裕隆受賭球風波影響，全隊大換血，教練李啟億表示，全隊以完整陣容練習不到兩個禮拜，目前磨合僅六成，不過團隊氣氛很好，新陣容新賽季，他以冠軍為目標，希望球員以賽代訓，盡快磨合。

談到今天的比賽，李啟億說：「還是要注意小細節，第四節幾波被對手連續投進幾波，很傷士氣。」

蘇格爾錯失關鍵罰球　柏力力延長賽仍驚險取勝

▲蘇格爾錯失關鍵罰球，不過柏力力仍在延長賽仍驚險取勝。（圖／中華籃協提供）
▲蘇格爾錯失關鍵罰球，不過柏力力仍在延長賽仍驚險取勝。（圖／中華籃協提供）
而另一場SBL賽事，由彰化柏力力出戰台灣啤酒，兩隊比數緊咬互有領先，第四節剩讀秒階段，台啤以82:81領先，柏力力蘇格爾關鍵罰球僅兩罰中一，台啤握有最後一波球權未能投進，雙方戰平進入延長賽，最終柏力力以97:89收下勝利。

兩隊洋將上演飆分秀，柏力力葛萊斯攻下35分、19籃板、11助攻完成大三元，台啤威廉斯也有33分、10籃板、7助攻的亮眼表現。

潘姿吟砍全場最高18分　率領電信復仇台電

▲潘姿吟砍全場最高18分，率領電信復仇台電。（圖／中華籃協提供）
▲潘姿吟砍全場最高18分，率領電信復仇台電。（圖／中華籃協提供）
WSBL賽事方面，中華電信在熱身賽階段不敵季前重量級補強的台電女籃，開幕戰再交手，兩隊戰況膠著，第四節更數度戰平，徐詩涵讀秒階段投進打板三分，帶領電信以60：57完成甜蜜復仇，隊友潘姿吟貢獻全場最高分18分、王竫婷有14分11籃板的雙十表現。

第二場比賽由上屆冠軍賽組合國泰人壽出戰台元紡織，由台元以75:63同樣上演復仇戲碼。首節國泰失誤高達8次，僅得8分，一度落後雙位數，儘管第二節吹起反攻號角，縮小落後到7分差，可惜台元持續多點開花，終場以75:63收下勝利。

SBL與WSBL明後兩天仍有賽事，籃協理事長謝典林勉勵球員要找回初心，珍惜現有的舞台，秘書長李雲翔也希望球迷能給予球員們更多支持，「重現去年冠軍戰塞爆板橋體育館的盛況，為我們的男女籃加油，為還在球場上拚戰的球員加油！」
 

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