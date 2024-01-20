亞洲盃／爆冷！日本竟落後整場1：2不敵伊拉克 中斷國際賽11連勝
亞洲盃小組賽第二輪，D組的日本隊19日出戰伊拉克，結果上半場就先丟掉2球，日本一路處於落後，直到下半場補時階段才靠著隊長遠藤航頭錘進球，但最終以1：2不敵伊拉克，中斷日本男足在國際賽的11連勝，而伊拉克則是成為繼卡達、澳洲之後，第3支確定晉級16強的球隊。
記者路皓惟/綜合報導
日本男足作為本季亞洲盃的奪冠大熱門，過去9次參賽4度奪冠，是亞洲盃奪冠次數最多的隊伍。首輪日本4：2擊敗越南後，次輪對上伊拉克，日本派出遠藤航、南野拓實 、伊東純也、淺野拓磨和久保建英等五大聯賽球星應戰，期望一舉拿下16強門票。
令人意外的是，上半場日本就面臨挑戰，開賽第4分中，日本混血門將鈴木彩艷解圍失誤，伊拉克靠著Ayman Hussein頭錘破門先馳得點，上半場傷停補時Hussein再次頭錘建功，伊拉克帶著2：0領先進入中場休息。
下半場日本走馬換將亟欲挽回頹勢，即使掌握控球權，但受限於伊拉克強悍的對抗和防守，日本無法有效突破，直到傷停補時階段才靠遠藤航頭錘追回1球，隨後堂安律錯失追平機會，在禁區內一腳踢飛，最終日本以1球之差敗下陣來。
這場失利也終結了日本男足國際賽各項賽事的11連勝紀錄，包括對陣亞洲球隊的5連勝，並且是自1984年奧運男足資格賽以來，時隔40年再度輸給伊拉克。
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