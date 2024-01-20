中華職棒／林威助一句話鼓勵！讓平野惠一選擇接下中信兄弟總教練

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平野惠一接受日本媒體《Daily Sports》專訪，其中提到當時球隊跟他說：「你是最適合的人選，雖然國籍不同，但是工作不會改變，你會是球團最需要的人選。」
去年12月，平野接受中信兄弟邀請，選擇接任總教練，他說：「不想辜負推薦的人的心意。」感受到球團的熱誠，加上林威助給予他鼓勵，他成為自古久保健二之後，去年第二位日本出身的總教練。平野惠一也曾請教過林威助，結果林威助很溫馨的跟他說：「惠一、加油！球隊就拜託你了。」
日本棒球因為經典賽蓬勃發展
平野惠一認為，去年3月經典賽因為大谷翔平、達比修有幫助日本隊奪冠，帶給日本很大震撼，他自己也透過棒球運動，透過指導球員，去找尋跟日本隊一樣的特點，「當時的優勝不是只有勝利而已，還帶給在世界上的不少日本人鼓勵，很感謝他們。」
為何選擇來台？
平野惠一回憶自己當初選擇來台，主要是因為2011年的311大地震，日本接受台灣200億日幣、400噸的物資援助，還是第一個派員援助日本的救難團，今年能登半島也遭遇災難，日本民眾還是感受到來自台灣的溫情跟善款。
平野說：「台灣是世界最早派救難隊來日本的國家，因此這份恩情日本人絕對不會忘掉，我也在想何時可以回報台灣。」
跟台灣的淵源很深
對於自己在台灣，平野累積不少人氣，並獲得在台日本人的組織支持，他過去也受李杜軒等球員邀請，跟井口資仁、鳥谷敬、柳田悠岐等球星來台舉辦棒球教室，回饋所學。
「我希望可以擔任台日的橋樑，不只是棒球，這讓我很有動力，我也不是一個人去背負這些事情。」他說。感謝、也回饋所學給台灣。
心中的總教練會是怎樣？
平野第一次擔任總教練，他提到，自己在歐力士時期，看到名監督仰木彬「因材施教」，常常在思考怎樣讓球員發揮他的最大戰力，針對每個人的優點去強化，甚至對於阪神虎監督岡田彰布、歐力士監督中嶋聰的指導方式，都納入參考。
為了台灣再次全力以赴頭部滑壘
現役時期，常常以讓人震撼的頭部滑壘衝上一壘，平野惠一就是這樣的熱血男子，即便他的身材不高大，卻能夠帶給大家希望。
「我在比賽中不會舉起勝利手勢，因為我要集中精神在比賽，也是對比賽的尊重，頭部滑壘就是我的答案，先發投手即便不投球也是職業球員，有球迷才有職棒，希望打造讓大家想要支持的球隊。」平野惠一希望以熱情，讓每位球迷都可以感受到他的真心。
◆平野恵一小檔案：
生日：1979年4月7日
年紀：44歲
出身地：神奈川縣
經歷：桐蔭學園、東海大學2001年自由選擇進入歐力士、2002年7月19日生涯首戰對戰大榮鷹（福岡巨蛋）、2008年轉戰阪神虎，2012年以自由球員回歸歐力士，生涯1184支安打，最佳九人、金手套各2次（2010、2011年），2015年引退後擔任阪神教練。2022年受到林威助請託加盟中信兄弟。
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