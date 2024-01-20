2024年江原冬季青年奧運開幕 雪橇戴瑋辰、冰球吳凱振擔任掌旗官
2024年江原冬季青年奧運於正式開幕，我國代表團由女子雪橇小將戴瑋辰與男子冰球代表隊吳凱振隊長共同擔任掌旗官，教育部體育署房瑞文副署長、駐韓國代表處梁光中大使及中華奧林匹克委員會林鴻道主席兼本次代表團團長及何卓飛總領隊等皆到場觀禮。我國計19位選手取得冰球、滑冰、雪橇及滑雪等4種運動種類的參賽資格，開幕式後將正式展開為期14天賽程，賽事首日將由女子雪橇和男子冰球隊打頭陣。
記者廖聿偉/綜合報導
開幕式運動員先行進場至主舞台兩側入座，僅由掌旗官代表繞場，除按慣例由奧運發源地希臘率先進場，以及東道主南韓隊壓軸入場，其他參賽隊伍按照韓文字母排序，採兩至三隊步入舞台，我國代表團在78個參賽國家及地區中，排第66順位進場。
江原冬青奧場館多沿用2018年平昌冬季奧運的場館，開幕式表演主軸緊扣賽會標語「Grow together, shine forever(一起成長，永遠閃耀)」，強調年輕人的無限潛力跟希望，成為宇宙中耀眼綻放的星星，開幕式演出團體多採用青少年舞者，以及近年南韓流行音樂的新秀與組合擔任表演者。本屆賽會聖火使用數位火炬，運用數位電子形式呈現，強調環保永續的概念。
體育署表示，本屆冬青奧主要分成兩大賽區，沿海賽區與高山賽區，因此開幕式也是兩地同步進行，分別在江陵體育場跟龍平巨蛋，來自78個國家及地區，1,800多位年輕運動員，在兩週內參與7種不同的運動賽事，進行競技與文化交流，我國年輕小將盡全力爭取佳績，在一生可能只有一次的青年奧運，不留下任何遺憾。