NBA／湖人不願用Reaves換老鷹Murray！連前冠軍成員Odam也不理解
日前根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，老鷹後衛Dejounte Murray已經成為湖人的潛在引援目標，但在近日根據《ESPN》權威記者Adrian Wojnarowski透露，湖人已經正式與老鷹進行談判，但過程中湖人不願意提供Austin Reaves也成為談判時的一大阻礙，對此前湖人冠軍成員Lamar Odom就在社媒直言，「十分不理解。」
記者張志宇／綜合報導
根據記者Adrian Wojnarowski表示，「湖人已經正式對Dejounte Murray展開追求，但卻稱不上是Murray的熱門下家，湖人與老鷹在包裹上產生分歧，老鷹對Murray的要價至少是Austin Reaves八村壘。」
對於湖人不願意拿出Austin Reaves放進包裹中，前湖人冠軍成員Lamar Odom更是直接在社媒上透露，「不理解，為何不換」，對此美媒《Bleacher Report》也在報導中透露，湖人視Austin Reaves為球隊未來重要資產，但並非沒有人能撼動Reaves在球隊中的價值，只要湖人在未來交易中能獲取比Dejounte Murray還好的包裹，湖人是願意交易Reaves的。」
值得一提，湖人在交易案中陷入被動的主因，除了不願意送出Austin Reaves，球隊沒有多餘的首輪選秀權也是主因，目前市場上也傳出費城76人與邁阿密熱火都是潛在追求者。