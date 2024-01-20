大寒學測日「2地有雨」！明寒流越晚越冷 最冷探5℃、追雪地點曝
今（20）日是大寒節氣加113學年度學科能力測驗首日，白天至21日晨間有鋒面通過，中部以北及東半部轉有局部短暫雨，各地氣溫略降、北台轉涼，明起寒流南下，氣溫逐日下降，週一晚有機會達到「寒流」定義（台北觀測站≦10度）；下週二至週四（25日）晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右，太平山、拉拉山、合歡山、大屯山都有降雪機會。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（20）日白天至明（21日）晨鋒面通過、中部以北及東半部轉有局部短暫雨，各地氣溫略降、北台轉涼。各地區氣溫：北部13至23度，中部15至27度，南部15至28度，東部14至27度。
最新模式模擬顯示，明（21）日起「緩進式寒潮(流)」逐漸南下；明日、下週一（22日）氣溫逐日下降、漸轉冷，週一晚將觸及「寒流」定義（台北觀測站≦10度）；下週二至週四（25日）晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右(左圖)；其強度本比2016「霸王級寒流」弱很多，無需誇張得把兩者拿來「相提並論」，但天氣由「極濕冷」漸轉「陰冷」，仍應特別注意保暖、防寒害。下週四白天起至週五（26日）氣溫逐日回升。
最新模式模擬顯示，明日白天鋒面遠離，水氣略減，迎風面大台北、東半部仍有局部短暫雨的機率；下週一下午起至週二，第2波水氣移入，降雨範圍擴大至中部以北及東半部，中部以北、高度1200米以上高山（太平、拉拉、合歡⋯⋯）降雪機率高
大屯山頂（1079米）也有降雪的機率，陽明山（607米）則海拔不夠高，固態降水（雨夾雪、冰霰）或有可能？值得觀察。下週三至週五水氣逐日減少，迎風面降雨範圍逐日減小，西半部趨於穩定。由於模式持續調整，應繼續觀察最新模擬。