《黑暗榮耀》真人版？稱大學被霸凌排擠 女教師留惡評報復遭判刑
影劇《黑暗榮耀》出現真人版？桃園市一名26歲的國小劉姓女教師，自稱就讀大學期間，慘遭室友排擠與霸凌，多年之後，她與同學都就職於國小擔任教師，但過去被霸凌的陰影未抹去，劉女連續到張姓女同學任教的學校、網路評論區內，公開並指名道姓的辱罵張女「沒教養、噁心、人格有缺陷」等，被張女提告。案經新竹地院審理，依誹謗與公然侮辱罪，判處劉女判刑2月，外加拘役40日。
記者林盈君／綜合報導
據了解，劉女自稱就讀大學期間，遭室友霸凌排擠，2022年間，劉女於北市某國小Google評論區，以暱稱留言「某張姓英文老師噁心」；同年6月，劉女又在同一評論區留言，批張女「沒有爸爸也沒有教養的」。劉女挨告後否認犯行，但經法院調查，劉女在同年3月間也以同樣手法，發文攻擊其他大學的同學，被依加重誹謗罪判刑2月，劉女又上訴高等法院。
案經高院審理，法官發現，劉女過去曾提告張女妨害自由，但獲檢方不起訴。張女表示，就讀大學期間，劉女不喜歡她與室友，曾提告大家妨害自由。法官審酌本案與前案犯罪手法，具有相似性，足以佐證劉女確實有使用人頭帳號。
法院考量劉女身為教師，竟因雙方過去的宿怨，使用本人與學生帳號，至對方任職的學校留言，並謾罵散布毀損他人名譽的文字，且犯後始終否認犯行，因此依犯散布文字誹謗罪判刑2月，公然侮辱罪拘役40日，均得易科罰金，可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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