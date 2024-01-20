中國今年首波寒潮至！恰逢「大寒」節氣 80%國土或被「速凍」
今（20日）是二十四節氣的「大寒」，氣象專家提醒未來一週，台灣將有強烈寒流來襲，最低溫可能下探攝氏5度。除了台灣，中國中央氣象台19日也發布消息，聲稱今年首場「寒潮」將至，預計20日至23日將為中國中部及東部帶來劇烈降溫，深入南方後，還將帶來大範圍強降雪，或有近8成國土被「速凍」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《央視》等中媒報導，進入2024以來，影響中國的冷空氣較弱，大部分地區的氣溫比往年同期偏高，然而今年首場寒潮恰逢「大寒」節氣開場，20日起寒潮的影響將逐漸浮現，中國多地開啟「速凍」模式，南方將出現入冬來最強雨雪天氣，北方的內蒙古、黑龍江一帶，甚至會出現零下35℃、零下40℃的極寒氣溫。
中國天氣網氣象分析師閔裕秋透露，本輪寒潮影響時間長、範圍廣，降溫將直抵華南，從全國冰凍線地圖來看，未來幾天，西北地區東部、內蒙古等地會率先降溫，21日至22日，隨著寒潮主體南下，冰凍線將大幅南壓，貴州、湖南、湖北、安徽部分地區氣溫將率先跌至冰點或以下，加上雨雪天氣，濕冷感會十分明顯。
報導指出，23日前後，中國這波寒潮影響將接近尾聲，冰凍線也將抵達最南端，即福建西北部和兩廣北部一帶，長沙、上海、杭州將加入氣溫破冰點行列，至於福州、廣州、南寧等地，最低氣溫雖不會跌至冰點之下，但也只會有個位數。