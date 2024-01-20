今起喝3天！全家拿鐵28元、霜淇淋第2支10元　7-11咖啡第2杯19元

學測日提神！7-11美式買1送1、全家拿鐵28元　寒流咖啡第2杯10元

▲今（20）日113學年度學科能力測驗首日碰上大寒時節，各大超商推出提神咖啡優惠，7-11美式買1送1、全家拿鐵28元。（圖／業者提供）
▲今（20）日113學年度學科能力測驗首日碰上大寒時節，各大超商推出提神咖啡優惠，7-11美式買1送1、全家拿鐵28元。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（20）日113學年度學科能力測驗首日碰上大寒時節，各大超商推出提神咖啡優惠，7-11即起至21日限定，有大杯熱精品美式／精品拿鐵任選2杯129元，還有指定外送平台1月30日前莫西多、白色佳人氣泡雞尾酒美式任選買1送1；全家大杯經典拿鐵2杯65元、霜淇淋2支59元，拿鐵加上自帶杯5元折扣，平均單杯28元開喝。還有1月21寒流限定咖啡優惠一次看。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至1月21日

精品咖啡任選2杯129元

◾大杯熱精品美式，原價100元、特價65元

◾大杯熱精品拿鐵，原價100元、特價55元

▲7-11精品美式／拿鐵任選2杯129元，相當於精品拿鐵第2杯只要19元開喝。（圖／7-11）
▲7-11精品美式／拿鐵任選2杯129元，相當於精品拿鐵第2杯只要19元開喝。（圖／7-11）
📍門市｜即起至2月6日

購買飯糰或燴飯，即可享指定現萃茶半價優惠

◾經典純奶茶，5折，原價50元、特價25元

◾四季純奶青，5折，原價35元、特價18元

◾一顆檸檬青，5折，原價60元、特價30元

◾優格好多青，5折，原價60元、特價30元

▲7-11購買飯糰、燴飯指定飲品半價優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11購買飯糰、燴飯指定飲品半價優惠。（圖／7-11提供）
📍Foodomo外送平台

◾莫西多、白色佳人氣泡雞尾酒美式，任選買1送1，原價99元、特價50元（1月30日前）

◾橙香陽光冰磚精品美式買1送1，原價120元、特價60元（2月6日前）

◾檸靜時光冰磚精品美式買1送1，原價120元、特價60元（2月6日前）

◾芋見想泥歐蕾買1送1，原價85元、特價43元（2月20日前）

▲7-11指定外送平台1月30日前莫西多、白色佳人氣泡雞尾酒美式任選買1送1。（圖／Foodomo生活好幫手FB）
▲7-11指定外送平台1月30日前莫西多、白色佳人氣泡雞尾酒美式任選買1送1。（圖／Foodomo生活好幫手FB）
📍門市｜1月21至1月24日

◾大杯經典美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）

◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元

📍門市｜1月24至2月20日

◾有GODIVA迦納熱巧克力，原價99元、特價79元

◾韓國熊津不添加糖紅蔘飲買1送1，每盒8包原價552元、特價226元

📍門市｜1月24至1月28日

◾「哈燒專櫃」香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1

▲7-11限定門市1月24日至28日推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11限定門市1月24日至28日推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買一送一。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍門市｜今起至1月21日

◾大杯經典拿鐵2杯65元，原價55元、特價33元

◾霜淇淋2支59元，原價59元、特價30元

📍門市｜即起至2月6日

◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元

◾大杯單品拿鐵，2杯119元，原價110元、特價60元

▲全家拿鐵2杯65元、霜淇淋2支59元。（圖／業者提供）
▲全家拿鐵2杯65元、霜淇淋2支59元。（圖／業者提供）

📍門市｜1月22日起至25日（會員限定）

◾薑汁撞奶6折，原價65元、特價39元

◾冰糖雪梨紅棗茶6折，原價65元、特價39元

◾杏仁茶6折原價65元、特價39元

📍APP優惠趣｜1月22日10:00開搶，兌換期限至1/31

◾畬室醇香巧克力熱飲中杯，7折，原價85元、特價59元，限量5萬組，每會員領1組

◾慢煮焦糖拿鐵大杯，76折，原價65元、特價49元，限量20萬組，每會員領2組

🟡萊爾富

📍門市｜即起1月21日；1月26日至1月28日

◾大杯特濃美式買3送2，原價55元、特價33元

◾大杯特濃拿鐵買買3送2，原價65元、特價39元

▲萊爾富則是即起至21日，有特濃美式、拿鐵買3送2。（圖／萊爾富粉專）
▲萊爾富即起至21日，有特濃美式、拿鐵買3送2。（圖／萊爾富粉專）

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