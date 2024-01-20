學測日提神！7-11美式買1送1、全家拿鐵28元　寒流咖啡第2杯10元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜即起至1月21日
精品咖啡任選2杯129元
◾大杯熱精品美式，原價100元、特價65元
◾大杯熱精品拿鐵，原價100元、特價55元
📍門市｜即起至2月6日
購買飯糰或燴飯，即可享指定現萃茶半價優惠
◾經典純奶茶，5折，原價50元、特價25元
◾四季純奶青，5折，原價35元、特價18元
◾一顆檸檬青，5折，原價60元、特價30元
◾優格好多青，5折，原價60元、特價30元
📍Foodomo外送平台
◾莫西多、白色佳人氣泡雞尾酒美式，任選買1送1，原價99元、特價50元（1月30日前）
◾橙香陽光冰磚精品美式買1送1，原價120元、特價60元（2月6日前）
◾檸靜時光冰磚精品美式買1送1，原價120元、特價60元（2月6日前）
◾芋見想泥歐蕾買1送1，原價85元、特價43元（2月20日前）
📍門市｜1月21至1月24日
◾大杯經典美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元
📍門市｜1月24至2月20日
◾有GODIVA迦納熱巧克力，原價99元、特價79元
◾韓國熊津不添加糖紅蔘飲買1送1，每盒8包原價552元、特價226元
📍門市｜1月24至1月28日
◾「哈燒專櫃」香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1
🟡全家
📍門市｜今起至1月21日
◾大杯經典拿鐵2杯65元，原價55元、特價33元
◾霜淇淋2支59元，原價59元、特價30元
📍門市｜即起至2月6日
◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元
◾大杯單品拿鐵，2杯119元，原價110元、特價60元
📍門市｜1月22日起至25日（會員限定）
◾薑汁撞奶6折，原價65元、特價39元
◾冰糖雪梨紅棗茶6折，原價65元、特價39元
◾杏仁茶6折原價65元、特價39元
📍APP優惠趣｜1月22日10:00開搶，兌換期限至1/31
◾畬室醇香巧克力熱飲中杯，7折，原價85元、特價59元，限量5萬組，每會員領1組
◾慢煮焦糖拿鐵大杯，76折，原價65元、特價49元，限量20萬組，每會員領2組
🟡萊爾富
📍門市｜即起1月21日；1月26日至1月28日
◾大杯特濃美式買3送2，原價55元、特價33元
◾大杯特濃拿鐵買買3送2，原價65元、特價39元