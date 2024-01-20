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滿島光登台灣、中國雜誌變不同人　大陸粉絲一面倒：能幫她報警嗎

▲滿島光登上台灣、中國時尚雜誌變兩個人，大陸粉絲評價一面倒。（圖／記者陳明中攝）
▲滿島光登上台灣、中國時尚雜誌變兩個人，大陸粉絲評價一面倒。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

日本女神滿島光去年以電視劇《First Love初戀》風靡全球，還受邀來台參加金馬獎系列活動，純真又親民的作風圈粉無數，她近期分別登上《VOGUE》台灣版、《費加羅男士》中國版時尚雜誌封面，後者風格讓大陸網友不忍卒睹，「滿島光如果語言不通我可以替她報警」！

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▲▼滿島光（上圖）、朱軒洋等嘉賓將踏上金馬星光大道。（圖／金馬執委會提供）
▲▼滿島光去年11月來台灣參加金馬獎頒獎典禮。（圖／金馬執委會提供、記者陳明中攝）
▲《First Love初戀》滿島光來台參加金馬60記者會。（圖／記者陳明中攝）
滿島光替《VOGUE》國際中文版拍時尚大片，鏡頭凸顯她精緻的五官輪廓，耳下3公分短髮俏麗有型，眉宇間散發天生靈氣，相當時髦，《費加羅男士》的造型則把頭髮往後梳，眉毛染成金色，與妝容都走前衛路線。

▲滿島光《VOGUE》國際中文版封面。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan臉書）
▲滿島光《VOGUE》國際中文版封面。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan臉書）
▲滿島光《費加羅男士》中國版封面。（圖／翻攝自費加羅男士微博）
▲滿島光《費加羅男士》中國版封面。（圖／翻攝自費加羅男士微博）
兩款照片在微博掀起熱烈討論，大陸網友直言：「VOGUE台灣拍的滿島光，看點審美高級，好看的」、「一些個審美差距！一個像春遊，一個滿滿藝術高級感...」、「費加羅這是搞笑的吧」、「給你好牌但你不中用啊」、「真的滿無語的」！有人吐槽：「又見新笑話，費加羅給滿島光拍的片子太醜，有人說日本明星日本攝影師，是日本人審美不行，跟咱中國大陸沒關係！」評價一面倒。

雖然負評滿滿，但《費加羅男士》沒有做出任何回應，官方微博依然發文宣傳滿島光的新造型，還特別註記標籤「沒有眉毛的滿島光」。

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