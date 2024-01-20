MLB／太空人補強牛棚！5年30億簽下前教士隊明星終結者Josh Hader

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Josh Hader的合約細節，包括擁有完整的不可交易條款，與沒有任何選擇權外，此合約更沒有延遲支付條款，雖無緣打破Edwin Diaz當年與紐約大都會簽下的5年1.02億的合約，但根據美媒透露，「由於Edwin Diaz的合約有延遲支付條款，合約換算下來約為9300萬美元，也讓Hader簽下的這份合約，成為大聯盟史上終結者最大約。」
太空人牛棚大將Kendall Graveman進行右肩手術導致2024賽季整季報銷，與牛棚投手Hector Neris、Phil Maton與Ryne Stanek紛紛在休賽季投入自由市場，也讓休賽季補強牛棚成首要目標，簽下Josh Hader後，預期近幾季擔任終結者的Ryan Pressly將轉任第8局佈局投手，終結者將由Josh Hader接任。
本季滿29歲的Josh Hader，在今年61場出賽中主投56.1局，收下2勝、3敗、33次救援成功、防禦率1.28、三振85次，在大聯盟8年生涯中，出賽349場，交出20勝、21敗、165次救援成功（25次救援失敗）、防禦率2.50的成績，5次入選明星賽，3度拿下國聯最佳救援投手獎。