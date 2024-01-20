MLB／Bellinger自由市場乏人問津！美媒：若降價小熊願意出手
大聯盟（MLB）自由市場已開市2個多月，其中Cody Bellinger仍在尋找一份2億美元（約62億台幣）以上的合約，但至今仍未收到球隊報價，大聯盟記者Jon Paul Morosi分析指出，「若Cody Bellinger願意降低價碼，前東家芝加哥小熊將會把他帶回球隊。」
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Paul Morosi指出，「Cody Bellinger很喜歡在芝加哥的時光，但隨著春訓不到1個月就要展開，大聯盟現在所有球隊，包括小熊都在等待Bellinger降價，歸根究底金錢是決定小熊是否出手的關鍵，但只要Cody Bellinger給出一個小熊能接受的報價，小熊就會在自由市場出手帶回他。」
Bellinger本季在芝加哥小熊表現大復活，整季交出打擊三圍.307/.356/.525、OPS.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，更獲得兩項銀棒獎提名，經紀人Scott Boras則透露，「在今年冬季會議上，已經向各球團表示將尋求一份總額超過2億美元的合約。」
值得一提，《MLB TRADE RUMORS》也給出Cody Bellinger在本季自由市場不搶手的主因，因為隨著紐約洋基換來Juan Soto與舊金山巨人簽下李政厚，導致市場上僅剩多倫多藍鳥與小熊在做競爭。
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