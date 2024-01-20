長期沒拿薪水、原是被寄回國充公！日媒：中國的北韓工人首傳暴動
朝鮮半島不平靜，除了美日韓軍演引發平壤不滿，近日更傳出北韓曾於去年底發生嚴重火車死傷事故，有分析指北韓領導人金正恩面臨巨大的內外壓力，所以才會動作頻頻，試圖轉移、平息北韓民怨，不過似乎並不順利。近日前北韓外交官高英煥投書日本《產經新聞》，踢爆中國東北部的北韓派遣工，因為被長期拖欠工資，於本月中旬爆發罷工與動亂，人數高達數千人，可謂首見。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《產經新聞》報導，高英煥引述北韓消息人士的對話，彙整成報告書，分析北韓情報與最新動向，並提供統一部建議。報告書聲稱，中國與北韓的往來在2020年因新冠疫情中斷，北韓國防部旗下多家負責派遣北韓勞工的公司，把中方支付的薪水、應由勞工直接獲取的部分，以「備戰資金」的名義繳回祖國，說是等疫情趨緩、勞工們返回北韓時會一次支付，實際上卻是直接充公。
原本北韓工人們還被蒙在鼓裡，但隨著去年中國與北韓的邊境往來慢慢恢復，獲准返國的北韓勞工輾轉得知真相，原來薪水都被政府拿走了，頓感氣憤難平，還留在中國者也知曉了此事，便從1月11日左右拒絕上工，罷工潮擴大後還升級為勞工占領廠房，劫持北韓高層為人質並毀壞設備。
此事傳回北韓，金正恩要求相關部門，將騷動指定為「特大型事件」，緊急派遣駐瀋陽領事、國家保衛省要員處理，並承諾會立即支付工資。不過，儘管事態在15日左右逐漸平息，但當局拿不出錢，只能先強迫派駐中國的外交官跟工廠幹部們設法籌錢，暴動隨時可能死灰復燃。
報導提到，雖然聯合國安全理事會決議，禁止各國聘用北韓勞工，不過中國、俄羅斯並不遵守，仍維持人力引入，北韓勞工賺的多數外幣都會被抽成，上繳給金正恩政府，成為平壤開發核武與飛彈的資金來源之一。