今大寒鋒面到！寒流10度下低溫恐長達60小時 太平山可能大雪紛飛
今（20）天是24節氣中的大寒，受到鋒面通過及東北季風增強影響，2024年首波寒流已經開始影響，今起漸進式降溫。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，低溫下修，下周一（22）晚至周四（25）早上，溫度介於6~11度間，將長達60小時，且因水氣充沛，北部山區雪線下修至1000公尺出頭，「太平山可能大雪紛飛」。
記者徐銘穗/綜合報導
臉書「觀氣象看天氣」粉專指出，北部、東北部下周一（22）晚上至下周四（25）早上，溫度介於6~11度之間，將長達約60小時的低溫。中部在下周二也會是下雨或陰天的天氣，一整天溫度都在10度上下，下周二（23）至下周四（25）早上，早晚低溫約7~9度。南部、花東下周二至下周四早上，早晚低溫約9~11度，白天溫度會回升一些。
至於山區下雪的部分，「觀氣象看天氣」表示，仍以太平山、拉拉山、合歡山等山區下雪機率最高，尤其太平山可能大雪紛飛。至於大屯山在下周二（23）至下周三（24）溫度將接近零度，也是有一些些下雪的機會。
中央氣象署為了讓民眾便於分辨冷空氣的影響強弱，因此根據「台北氣象站」的日最低溫，分為「東北季風、大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團、寒流」4種等級用詞。
◾東北季風：14°C＜最低溫＜20°C
◾大陸冷氣團：12°C＜最低溫≦14°C
◾強烈大陸冷氣團：10°C＜最低溫≦12°C
◾寒流：最低溫≦10°C