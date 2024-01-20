李多慧深夜突發「台灣的回憶」甜喊：想你們了！今年續約答案未明
韓國啦啦隊女神李多慧，自去年3月來台加入樂天女孩後，成功帶起旋風，圈粉無數的她，今年是否續約備受外界矚目，即便賽季已經結束，李多慧依舊思念著台灣，近期不停往返兩地，昨（19）日晚間李多慧突然發出一篇有關台灣的回憶，再度掀起大家討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
李多慧昨晚突然貼出一連串的照片並寫下「回憶」的心情。只見照片中都是李多慧在台灣的生活紀錄，包含在台灣拍攝反詐騙宣傳廣告、成為知名鞋子、手機品牌代言人，以及在樂天女孩表演，還有在桃園機場收到滿滿粉絲送來的聖誕節禮物。
每張照片都成為李多慧在台灣的回憶，而且笑容永遠都掛在臉上，表情十分幸福。貼文曝光後，眾人紛紛留言「好想見妳！」、「希望多慧今年繼續留在樂天桃猿」、「大黑（多慧的韓文發音）！我好想妳！」、「又戀愛了！」有趣的是，李多慧先前還在限時動態貼出照片，嗨喊：「終於來到了想快點來的台灣，想你們了！」還說要練好中文歌曲〈想見你〉，讓大家好期待。
事實上，李多慧參與台灣棒球賽季大約9個月的時間，從去年3月17日加盟、4月14日迎來初登板應援、一直到跳到11月，甚至願意延後航班行程，只為見證球隊拿下總冠軍，雖然事與願違，但李多慧敬業又討喜的精神，早已獲得台灣球迷肯定。即便李多慧近期不斷現身台灣工作，但對於是否續約，雙方都沒把話說死，有待3月球季開打前，答案才會明朗。
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