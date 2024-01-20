今日必吃／被餐酒館耽誤的炸雞店！酥嫩爆汁 開店40年滿是回憶殺
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到德惠街超級復古、已開業40多年的「Green Door 綠門餐酒館老酒吧」，這裡有調酒、啤酒、烈酒等，搭配好吃的美式料理，而最招牌的每桌必點菜色就是炸雞，且竟然還有滿滿的台式熱炒菜色。
記者葉盛耀/綜合報導
綠門餐酒館從1977年開始營業，等於已有40多年的歷史，看似老美式的裝潢，播放著80、90年代的英文歌曲。這裡是許多五、六年級生的年輕回憶，光是處於空間中就會有滿滿回憶殺。
來這裡除了小酌，菜單可是有不少老饕們愛不釋手的菜色，首先必提的就是「竹籃炸雞」，現炸的4塊炸雞才賣300元，外層裹著乾粉因此質地酥鬆帶脆，而內層則香嫩爆汁，細品其滋味，醃料中透著醬油、酒香、胡椒香，還有些許五香粉與花椒的香氣，倒是令人聯想起懷舊便當內那塊厚實的酥炸排骨之銷魂美味。炸雞過於出色，難怪不少人戲稱「綠門」是「被餐酒館耽誤的炸雞店」。
或者也可點份適合大家共享的披薩，酥脆餅皮搭著配料與滿滿起司，還可有拉絲效果。而台式熱炒也是這裡的招牌菜，炒螺肉或是炒蜆、炒蛤蜊都是鮮香夠味，有趣的是，吃到後來盤裡剩下的醬汁，還可以拿去炒麵，老顧客稱之為「回麵」。
綠門畢竟是40多歲的老酒館，因此台北的夜貓子大部分都認識，即便不常喝酒的人，來此也能好好吃東西，晚餐、宵夜皆適宜。
📍店家資訊
店名：Green Door 綠門餐酒館老酒吧
地址：台北市中山區德惠街6-1號號1樓
電話：02-2591-1818
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