台北最強景點大翻盤！「冠軍擠進826萬人」　松山文創園區輸給它

今日必吃／被餐酒館耽誤的炸雞店！酥嫩爆汁　開店40年滿是回憶殺

▲已開業40多年的「Green Door 綠門餐酒館老酒吧」，因為餐點裡的炸雞太過好吃，被不少人戲稱這裡是「被餐酒館耽誤的炸雞店」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲已開業40多年的「Green Door 綠門餐酒館老酒吧」，因為餐點裡的炸雞太過好吃，被不少人戲稱這裡是「被餐酒館耽誤的炸雞店」。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到德惠街超級復古、已開業40多年的「Green Door 綠門餐酒館老酒吧」，這裡有調酒、啤酒、烈酒等，搭配好吃的美式料理，而最招牌的每桌必點菜色就是炸雞，且竟然還有滿滿的台式熱炒菜色。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綠門餐酒館從1977年開始營業，等於已有40多年的歷史，看似老美式的裝潢，播放著80、90年代的英文歌曲。這裡是許多五、六年級生的年輕回憶，光是處於空間中就會有滿滿回憶殺。

▲帶點老美式的裝潢，配上80、90年代金曲，營造出懷舊復古的氛圍。（圖／記者葉盛耀攝）
▲帶點老美式的裝潢，配上80、90年代金曲，營造出懷舊復古的氛圍。（圖／記者葉盛耀攝）
來這裡除了小酌，菜單可是有不少老饕們愛不釋手的菜色，首先必提的就是「竹籃炸雞」，現炸的4塊炸雞才賣300元，外層裹著乾粉因此質地酥鬆帶脆，而內層則香嫩爆汁，細品其滋味，醃料中透著醬油、酒香、胡椒香，還有些許五香粉與花椒的香氣，倒是令人聯想起懷舊便當內那塊厚實的酥炸排骨之銷魂美味。炸雞過於出色，難怪不少人戲稱「綠門」是「被餐酒館耽誤的炸雞店」。

▲綠門的炸雞酥嫩又多汁，幾乎是每桌必點菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲綠門的炸雞酥嫩又多汁，幾乎是每桌必點菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
或者也可點份適合大家共享的披薩，酥脆餅皮搭著配料與滿滿起司，還可有拉絲效果。而台式熱炒也是這裡的招牌菜，炒螺肉或是炒蜆、炒蛤蜊都是鮮香夠味，有趣的是，吃到後來盤裡剩下的醬汁，還可以拿去炒麵，老顧客稱之為「回麵」。

▲酥脆餅皮的批薩，適合多人共享。（圖／記者葉盛耀攝）
▲酥脆餅皮的批薩，適合多人共享。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台式熱炒中常見的炒蜆，噴香重口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台式熱炒中常見的炒蜆，噴香重口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲炒螺肉記得交代要加辣，更是噴香下酒。（圖／記者葉盛耀攝）
▲炒螺肉記得交代要加辣，更是噴香下酒。（圖／記者葉盛耀攝）
綠門畢竟是40多歲的老酒館，因此台北的夜貓子大部分都認識，即便不常喝酒的人，來此也能好好吃東西，晚餐、宵夜皆適宜。

▲開業40多年的綠門，有酒類飲料之外，餐點也很有特色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲開業40多年的綠門，有酒類飲料之外，餐點也很有特色。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊
店名：Green Door 綠門餐酒館老酒吧
地址：台北市中山區德惠街6-1號號1樓
電話：02-2591-1818

🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。

今日必吃／台南老派早餐！炭燒肉燥飯才20元　虱目魚肚超肥爆大塊

今日必吃／元旦連假逛台南！國華街2名店小吃超推　碗粿得必比登

今日必吃／師大分部「神之臭豆腐」落腳永和！一樣超臭且酥嫩爆汁

今日必吃／台北最強涼拌米線是這家　胡天蘭愛店！必吃7滇泰料理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選