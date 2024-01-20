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腦霧健忘看中醫　中醫師：多管齊下腦霧退散

▲中醫師吳建東鼓勵所有腦霧的患者，不用擔心，無論是西醫或中醫，都有對應的治療方式，再搭配良好的飲食與生活作息，就有機會讓腦霧退散。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲中醫師吳建東鼓勵所有腦霧的患者，不用擔心，無論是西醫或中醫，都有對應的治療方式，再搭配良好的飲食與生活作息，就有機會讓腦霧退散。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／綜合報導

進入後疫情時代，不少人出現長新冠症狀，其中「腦霧」患者會出現健忘、疲倦、頭昏、注意力不集中等困擾。中醫兒科詠生院長吳建東中醫師表示，其實腦霧並不是長新冠才特有的症狀，腦霧也不是疾病，而是描述「一群症狀」的症候群，就中醫的觀點而言，是因心肺功能不足，導致氣血不足、無法上到頭部，或是體質痰濕、血瘀者，也會產生腦霧。

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中醫師吳建東說明，如果出現腦霧的症狀，平時要注重規律運動、多喝水，以增加體內的代謝，飲食方面可以補充堅果、B群或魚油。在中醫的診治中，會依照患者的體質給予正確的處方或治療方式，假如患者氣虛，就要補氣；血瘀導致循環不佳，就要活血化瘀；痰濕者就要去濕。在中醫觀點中，痰與人體的肺、脾、腎相關，而「百病皆因濕氣作祟」。腦霧是由於氣血循環不順，導致頭暈、頭脹、頭腦不清等症狀。

中藥材方面，會使用茯苓、石菖蒲以及遠志等，替患者解決腦霧的問題。吳建東指出，其中「遠志」可以「通心竅、除痰濕」，通常用以治療睡眠障礙、焦慮、多夢、疲累、胸悶心悸、容易咳嗽、喉嚨卡痰的症狀。

吳建東表示，遠志也不單是對付腦霧而已，這類中藥材對於長新冠的其他症狀都有一定的作用。確診患者出現的後遺症，包括睡眠品質差、味覺與嗅覺改變、視力模糊都可以運用治療。營養師黃鈺如表示，現在有一種由腦神經團隊科研以遠志萃取精華的智能皂苷，結合比一般魚油吸收率高三倍的純淨藻油DHA，以中西合併配方來因應腦霧症狀。

此外，吳建東也指出，兒童也可能會腦霧，臨床中就有遇到原本成績優異的孩子，確診康復後記憶力衰退，背誦課文及記英文單字時，「怎麼背，都背不起來」，被判斷為腦霧，轉診至小兒科追蹤。因此建議家長要觀察孩子的反應是否變遲鈍、講話變慢、思考變緩慢等，若未確診過則可能是現代小孩子過度使用3C產品，或先天體質造成。只不過，兒童出現這類症狀的比例並不高，大部分的腦霧患者都出現在成人，但若家長發現兒童有些微的症狀，則可透過觀察孩子的舌苔顏色，若有泛白則可能是有痰濕廢物，若嚴重者，則建議進一步就醫問診。

吳建東鼓勵所有腦霧的患者，不用擔心，無論是西醫或中醫，都有對應的治療方式，再搭配良好的飲食與生活作息，就有機會讓腦霧退散。

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