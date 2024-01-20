腦霧健忘看中醫　中醫師：多管齊下腦霧退散

我是廣告 請繼續往下閱讀
中藥材方面，會使用茯苓、石菖蒲以及遠志等，替患者解決腦霧的問題。吳建東指出，其中「遠志」可以「通心竅、除痰濕」，通常用以治療睡眠障礙、焦慮、多夢、疲累、胸悶心悸、容易咳嗽、喉嚨卡痰的症狀。
吳建東表示，遠志也不單是對付腦霧而已，這類中藥材對於長新冠的其他症狀都有一定的作用。確診患者出現的後遺症，包括睡眠品質差、味覺與嗅覺改變、視力模糊都可以運用治療。營養師黃鈺如表示，現在有一種由腦神經團隊科研以遠志萃取精華的智能皂苷，結合比一般魚油吸收率高三倍的純淨藻油DHA，以中西合併配方來因應腦霧症狀。
此外，吳建東也指出，兒童也可能會腦霧，臨床中就有遇到原本成績優異的孩子，確診康復後記憶力衰退，背誦課文及記英文單字時，「怎麼背，都背不起來」，被判斷為腦霧，轉診至小兒科追蹤。因此建議家長要觀察孩子的反應是否變遲鈍、講話變慢、思考變緩慢等，若未確診過則可能是現代小孩子過度使用3C產品，或先天體質造成。只不過，兒童出現這類症狀的比例並不高，大部分的腦霧患者都出現在成人，但若家長發現兒童有些微的症狀，則可透過觀察孩子的舌苔顏色，若有泛白則可能是有痰濕廢物，若嚴重者，則建議進一步就醫問診。
吳建東鼓勵所有腦霧的患者，不用擔心，無論是西醫或中醫，都有對應的治療方式，再搭配良好的飲食與生活作息，就有機會讓腦霧退散。