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「市話民調比手機民調準！」　石明謹曝最大關鍵在於這一點

▲柯文哲日前指出，民眾黨所發的民調「禁得起考驗」。（圖／資料照）
▲柯文哲日前指出，民眾黨所發的民調「禁得起考驗」。（圖／資料照）

記者陳佩君／台北報導

總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲以369萬466票第三名落敗，對於民調問題，柯日前強調，民眾黨所發的民調「禁得起考驗」、「至少不是造假」。對此，球評石明謹分析，年輕人的投票率比較低，市話民調比手機民調準，其實關鍵在「近」，「投票地點離家近，就是投票意願的最大動力」。

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柯文哲日前在YouTube上傳標題為「給小草的一封信」的影片感謝支持者，強調他發布的民調「禁得起考驗」、「至少不是造假」，民眾黨支持者包括年輕人、高學歷、中間選民因為「要上班」投票率低，造成民調跟選舉結果有落差。

針對民調問題，石明謹在臉書發文分析，並以足球員轉會為例。他說，去年參加了一個國際運動學術研討會，有學者研究了全球的足球員轉會，過去大家都以為球員轉會的主要因素是為了錢、為了到更好的球隊、為了有更多的奪冠機會，但那其實只是對於極少數的頂尖球員而言，事實上，幾乎99%的轉會，主要的因素是「近」，也就是說，距離越近的球隊之間，轉會越頻繁，同時也對球員更有吸引力。

石明謹提到，年紀跟投票意願的關係不大，而是投票的方便程度有差，稍有年紀、成家立業、置有房產的人，工作的地方會離設籍的地方近，投個票不影響工作，年輕人在外唸書、工作，在外租屋還沒有自己的房子，自然不在設籍地的可能性，「你叫阿公阿媽搭高鐵北高來回投票，他們的意願說不定比年輕人更低」。

石明謹指出，​雖然現在大家都有手機，但在家中接到市話的人，多半是在長久固定的住所，通常就是設籍地，現代人雖然不太用市話了，但是有市話的人，多半就是在自己家裡，而有手機的人，接到電話時，可能在離家數百公里的工作，「他跟你說了投票意願，但不見得就方便投票，反之，待在家中接到市話人的人，跟你說他要投誰，投票日出門的機率就大得多」。

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