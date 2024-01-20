「市話民調比手機民調準！」　石明謹曝最大關鍵在於這一點

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針對民調問題，石明謹在臉書發文分析，並以足球員轉會為例。他說，去年參加了一個國際運動學術研討會，有學者研究了全球的足球員轉會，過去大家都以為球員轉會的主要因素是為了錢、為了到更好的球隊、為了有更多的奪冠機會，但那其實只是對於極少數的頂尖球員而言，事實上，幾乎99%的轉會，主要的因素是「近」，也就是說，距離越近的球隊之間，轉會越頻繁，同時也對球員更有吸引力。
石明謹提到，年紀跟投票意願的關係不大，而是投票的方便程度有差，稍有年紀、成家立業、置有房產的人，工作的地方會離設籍的地方近，投個票不影響工作，年輕人在外唸書、工作，在外租屋還沒有自己的房子，自然不在設籍地的可能性，「你叫阿公阿媽搭高鐵北高來回投票，他們的意願說不定比年輕人更低」。
石明謹指出，雖然現在大家都有手機，但在家中接到市話的人，多半是在長久固定的住所，通常就是設籍地，現代人雖然不太用市話了，但是有市話的人，多半就是在自己家裡，而有手機的人，接到電話時，可能在離家數百公里的工作，「他跟你說了投票意願，但不見得就方便投票，反之，待在家中接到市話人的人，跟你說他要投誰，投票日出門的機率就大得多」。
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