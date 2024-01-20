高雄輕軌運量大幅成長六成　沿線商家喜迎人潮商機

高雄輕軌成圓、全線通車，獲廣大市民朋友與旅客們支持，輕軌整體運量較去年大幅提升六成，高市府捷運工程局再推宣傳影片，由市府觀光大使「高雄熊」與市府發言人周璟瑜，聯手宣導搭輕軌新措施，「刷卡進出站、養成好習慣」，強調搭輕軌於月台上就要完成刷卡，即日起至2/25試營運期間免費搭乘，還可週週抽智慧型手機，影片在臉書曝光至今已累積近3萬人次觀看，網友紛紛留言「高雄越來越便利，太棒了」、「輕軌沿線風景好美」、「進出站刷卡比較省時間」。
記者蔡佳宏／高雄報導
影片開場以今年高雄燈會最萌國際IP「黃色小鴨」主題列車亮相，由高雄熊與發言人周璟瑜強調，搭輕軌進、出站皆要在月台上完成刷卡，輕快的節奏氛圍，緊扣輕軌重視地景環境、以人為本，更透過空拍鏡頭拍下大順路段「就地保護，以站就樹」，成就美麗的雨豆樹「綠巨人隧道」。另外，輕軌沿線店家，也樂見全線通車後帶來人潮與商機，知名量販店業者表示，非常開心高雄輕軌順利成圓，除了吸引購物人潮，不少員工也改搭輕軌通勤，肯定輕軌的便利，滿足通勤與消費需求。電影院業者則表示，近期來店人潮大約成長兩成，大多為年輕族群與學生，充分感受到城市的活力。
捷運局長吳義隆表示，接下來將迎接學生族群放寒假，農曆春節過年及元宵燈會假期出遊人潮，預計輕軌運量將再創高峰，歡迎市民朋友們返鄉拜年、出遊訪友，都可搭乘高雄輕軌，安全又便捷，即日起至2月25日止，民眾於月台進、出站皆刷卡免費搭乘，還可週週抽大獎，提醒大家「刷卡進出站、養成好習慣」，市府也會持續謙虛傾聽民意，廣納建議逐步調整讓輕軌更進步、更完善。
捷運局補充，輕軌自今（113）年元旦成圓試營運啟航，經資料顯示，輕軌日平均運量，今年目前已突破3萬4千人（統計至1/19），與去年相比，大幅成長六成，其中又以新開通之大順路（C24~C31）路段，各站平均日運量近1千5百人次最高，反映輕軌大順路段自通車以來，除了滿足沿線學生與通勤族需求，商家密集、生活機能完善，皆大幅提升民眾搭乘輕軌之意願，歡迎市民朋友與旅客踴躍搭乘。