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49歲楊采妮近照曝！昔玉女接班人同框1女神　粉絲暈了：根本沒變

▲49歲「玉女掌門人」楊采妮近況曝光，她與好友劉嘉玲並肩公開亮相，讓粉絲驚艷：「根本沒變！」（圖／轉攝自微博、楊采妮FB）
▲49歲「玉女掌門人」楊采妮近況曝光，她與好友劉嘉玲並肩公開亮相，讓粉絲驚艷：「根本沒變！」（圖／轉攝自微博、楊采妮FB）

記者張芸婷／綜合報導

當年憑甜美外型及清新脫俗的氣質，被譽為「玉女接班人」的楊采妮，日前與劉嘉玲一同現身大陸廣東拍攝綜藝節目，引來許多當地民眾圍觀。久未在大眾面前露面的楊采妮，當天現場照片曝光後，近乎凍齡與纖細身材的完美狀態，使眾人讚嘆。

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▲49歲「玉女掌門人」楊采妮近況曝！與劉嘉玲並肩網驚：根本沒變！（圖／轉攝微博）
▲大陸網友近日在微博上傳一系列楊采妮與劉嘉玲同框的照片，楊采妮出眾的外貌與氣質讓觀眾讚嘆不已。（圖／轉攝微博）
近日，微博上有網民上傳了一系列楊采妮與劉嘉玲同框的照片，照片中，劉嘉玲一手搭在楊采妮肩上，兩人並肩走著，不時聊天，看起來關係相當親近。引起關注的是，楊采妮身穿一身粉紅套裝，搭配球鞋，一頭烏黑及肩的長直髮，出眾的氣質讓她在人群中相當亮眼，也讓很多粉絲陷入回憶殺，驚嘆「完全不輸當年！」

1974年生的楊采妮，在台灣出生，三歲時隨父母移居香港，1992年因與郭富城合作拍攝珠寶首飾廣告，踏入香港演藝圈發展。出道時，憑著清純形象，很快地受到了關注，一度被譽為「玉女接班人」，進而跨足電視、電影及音樂產業發展，也都有相當亮眼的成績。

▲楊采妮婚後淡出螢光幕前，近日復出參加活動及節目錄製。（圖／楊采妮FB）
▲楊采妮婚後淡出螢光幕，近日復出參加活動及節目錄製。（圖／楊采妮FB）
但她卻在從事演藝工作後的五年後，於1997年決定與新加坡籍男友共同發展事業，並在2013年步入婚姻，漸漸淡出幕前。去年，她出席好姊妹許茹芸、李心潔的演唱會與展覽，熱情相挺。近日又被拍到與劉嘉玲一起錄製節目，也讓人期待是否很快又可以看到楊采妮新作品。

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