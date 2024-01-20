三峽北大特區人口成長 擴建桃子腳中小學7月底完工滿足就學需求
新北市長侯友宜今（20）日上午到新北市立桃子腳國民中小學視察新建第三期校舍暨共構幼兒園工程，指示三峽北大特區人口持續成長，為滿足在地就學需求，讓學童有安全舒適的教學環境，要求施工團隊如期如質完成，滿足在地就學需求，讓學童有安全舒適的教學環境，工程預計於今年7月底完工。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府工務局長祝惠美表示，第三期校舍延續既有校園的極簡概念，以後製清水模意象展現桃子腳的建築美學，並以垂直綠化牆面及空中平台植栽，形塑自然框景，引入周邊綠景的視覺體驗，結合室內教學與戶外開放空間，鼓勵孩子適性發展，引領綠能教育，培養自然素養。
新北市政府新建工程處長王益翔指出，利用學校西北側平面停車場新建第三期校舍暨共構幼兒園，興建地下1層、地上6層的建築物，包含9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間，還有63格汽車停車位，供教職員及幼兒園接送使用，總工程經費約5.3億元；目前已完成主體結構工程，正在辦理室內外牆裝修工程及機電設備安裝，預計今年7月底工程竣工，後續進行室內裝修作業，讓全體師生能享有更好的校園環境。
新北市政府教育局長張明文則提到，桃子腳國中小透過整合既有校舍與新建校舍整體規劃，提供師生優良的學習環境；新校舍完工後，將可招收包含身心障礙學生及幼兒等的在地學子，滿足學童在地就學需求，提供校方師生嶄新的學習環境，切合SDGs永續發展目標的優質教育指標。