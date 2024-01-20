台中首座微型圖書館　移至中捷舊社站

我是廣告 請繼續往下閱讀
中捷公司指出，台中捷運市政府站聯開廠商冠德建設去年在市政府站前建置「微型圖書館」，推出閱讀快閃活動，當時募集700多本各類型精選好書，每日新鮮上架，讓民眾可自由取閱，不僅可在館內停歇片刻充電，也可將書本帶回家細細品味，獲得廣大迴響。
中捷公司說，快閃活動結束後，冠德建設將微型圖書館館體捐贈給中捷公司，並移往舊社站1樓。中捷曾與中市圖合作過於捷運松竹站設置台中市第一座24小時自助借還書站，頗受在地民眾好評；為讓舊社站微型圖書館也能持續推廣閱讀，這次也邀請中市圖共襄盛舉，提供各類好書，包括兒童繪本、文學小說，讓搭乘捷運的民眾輕鬆取得閱讀資源，目前書籍已上架，微型圖書館即日起開放，開放時間為平日早上9時到晚上9時，假日早上8時到晚上9時。
中捷公司提到，微型圖書館由獲得國家卓越建設獎的趙英傑建築師設計，構造可以打開、閉合，隨環境變化靈活調整閱讀空間，象徵著「開卷有益」；微型圖書館旁是中捷練舞空間，及中捷公共藝術「尚水」，透過舊社站將知識、藝文與活力融合於一站，打造捷運綠線的新亮點。
中捷公司表示，台中捷運是大家的好朋友，未來會持續活絡車站場地，讓中捷更加社區化、生活化，也讓所有民眾都能共享捷運帶來的便利與樂趣。