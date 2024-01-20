新平台不「被祖」！綠營黨公職搶攻Threads 賴蕭錄音向粉絲喊話
2024總統立委選舉落幕，民進黨流失大量青年選票，綠營不少黨公職近日紛紛開啟「Threads」社群平台，在網路掀起一陣風潮。準總統賴清德昨（19）日也在Threads錄製音檔，感謝「串友」（平台使用者稱呼）近來的支持、建議，他都有看到；準副總統蕭美琴也錄製音檔，呼籲考生快點睡覺、不要滑手機。
記者陳佩君／台北報導
抖音等社群媒體蔚為風潮，影響年輕人投票意向，不過綠營卻無法使用中國社群平台，被外界視為年輕選票流失原因之一，選舉過後，綠營黨公職積極轉而經營臉書旗下的Threads社群平台，包含總統蔡英文、賴清德、蕭美琴、綠委鄭運鵬、蔡易餘、王定宇、準立委王世堅等人均開通帳號、與網友及年輕人互動，獲得許多迴響。
賴清德昨在Threads錄製一段談話表示，感謝大家這幾天來threads給他支持、建議，他都有看到，也保證會常來Threads和大家串串門子，歡迎大家有任何想說的話都可以標記他，希望大家無論是貓派還是狗派，都要繼續為台灣「派下去」。
對於綠營黨公職開通Threads帳號、與年輕網友互動一事，王定宇受訪時說，大家喜歡在Threads看到輕鬆、真實一面，而不是每個發文都和政治動作有關，他一開始就加入Threads，但這幾天很熱鬧、粉絲暴漲，這也許對台灣派的人而言，找到新的政治平台、比較不會「被祖」（網友戲稱被Meta公司創辦人祖克柏刪文）的地方，這是蠻有趣的事情。