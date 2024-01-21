平板電腦化身中市站牌　公車到站報您知

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交通局長葉昭甫表示，一中商圈匯集百貨公司、餐廳、夜市吸引人潮，也是人文薈萃的重要學區，上下學為搭公車尖峰期，公車路線的站牌密集度高，除了傳統站牌，交通局率先在百貨公司前設立雙向智慧站牌，新登場的T-bar智慧型站牌，置入科技化資訊，32吋大螢幕有如大型平板電腦，傳送公車到站時間，為突破候車亭公車到站資訊的暖心設施。
葉昭甫指出，T-bar智慧型站牌採用特殊材質打造，運用特殊塗料進行表面處理，在智慧站牌表面形成一層保護膜，有效維護站牌外觀清潔及美觀，持續提升市容整潔及美化，交通局也安排定期及不定期巡檢及清潔，讓城市的公車站牌維持美觀與功能順暢。
「公車幾點會到站？」等公車時不必再痴痴的等，葉昭甫提及，交通局為乘客建置的智慧型站牌，會以動態顯示各路線公車還有幾分鐘到站，又因應台中為國際化城市，同時並列中文、英文版的站名，讓國外朋友來台中市也能輕鬆方便搭公車。
交通局指出，自110年推動公車候車亭服務燈建置計畫後，啟動候車亭建置傳送溫暖感受的黃色「笑臉鈴鐺」，至去年底已達成台中市29個行政區，區區都有候車亭服務燈，提醒公車快到站，乘客不必忙著向公車招手，可以預做上車準備，滿臉笑意造型的「笑臉鈴鐺」相伴，當燈號加快閃燈節奏時，能清楚掌握公車快到站的訊號，駕駛也能從遠處看見服務燈開啟，知道候車亭有等著上車的乘客。
按讚、分享、開啟小鈴鐺，也開啟在台中市公車候車亭的溫馨服務，葉昭甫說明，提供民眾開啟「笑臉鈴鐺」服務燈的按鈕，分為「電梯型」及「電話型」兩種形式，還進一步優化可以執行「取消」及「刪除」功能鍵，目前台中市的服務燈總數已達367座，今年還將持續擴大候車服務燈服務範圍。
葉昭甫指出，台中市設置的候車亭服務燈，截至去年底累計使用人次突破300萬人次，去年12月單月使用人次還高達25萬人次，不只民眾使用建立習慣，曾有外縣市民眾來台中，見候車亭上「電梯型」按鈕，發生以為搭公車還要搭電梯的發燒話題，也因討論度高又達實際便民效果，吸引其他交通單位來台中市取經。
交通局表示，為提供民眾更優質的乘車服務，原「笑臉鈴鐺」服務燈為輪椅圖示，常造成民眾及司機誤解，以為服務燈僅提供輪椅族群使用，故特別設計溫馨亮點的服務燈識別標誌，台中市持續落實行的方便，讓每一位搭車的民眾使用散發愛心與樂觀的「笑臉鈴噹」，搭公車也帶來好心情。