炎亞綸復出溫暖開唱！莎莎挺好友「很替他開心」：笑容跟天使一樣

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不過莎莎強調，自己並非堅持不生，而是覺得現在狀態還OK，順其自然，有的話就生下來，雖然沒有考慮過凍卵，「有一天想要的話，但又生不出來，我就去領養。」郭彥均也大讚對方，常常在攝影棚跟小孩子玩，照顧小孩特別有一套，「她是我看過最會陪小孩玩的人，感覺就是有小孩的人。」所以才會勸莎莎應該要有小孩。
談到好友炎亞綸沉寂7個多月，昨天受邀到台大醫院雲林分院開唱復出一事。莎莎則表示祝福與支持，「真的很替他開心啊！」也知道對方有在賣餅乾，她說如果有機會的話，希望能在台下替炎亞綸加油支持，「看他（炎亞綸）笑容覺得很開心，像天使一樣！」
郭彥均則分享十字韌帶的傷勢，「我是11月6號代表公司去參加籃球比賽，我永遠記得，6分18秒時候膝蓋啪一聲，十字韌帶斷掉！」雖然目前並無大礙，還能站著錄影，但為了復原，還是聽從醫師的建議趕快開刀，預計會在醫院過年。莎莎則在一旁笑說，「要不要請代班？」郭彥均一聽立刻跑起來，「不用！其實我腳超好。」承諾會盡快復原，不會影響錄影。
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