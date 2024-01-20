台積電存不起！快看「這7檔」ETF 含積量逾35%
台積電法說會繳出亮眼成績單與釋出好展望，估可望健康成長，開盤後跳空大漲，重回600元，盤中一度漲39元，來到627元，終場漲38元，收在626元，漲幅近6.5%，不過高價也讓許多散戶頭疼、覺得實在「存不起」，但可以考慮從台積電佔比較高的ETF入手。
記者林志怡／台北報導
台積電在2023年繳出亮眼成績單，且2024全年可望健康成長，營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，約來到21%至26%。另外，今年全年資本支出280到320億美元，取中位數300億元則與去年相近。
此外，先進封裝部分，台積電今（2024）年將持續擴充CoWoS產能，預計今年產能會倍增。消息一出，台積電ADR漲逾9%，連帶台積電股價也一飛沖天。
不過台積電飆升的股價也讓不少投資人覺得難以入手，此時可以考慮帶有台積電的ETF，如富邦科技（0052）的台積電佔比達55.54%、富邦台50（006208）有46.58%、元大台灣50（0050）為46.29%、元大電子（0053）達到42.06%、元大MSCI台灣（006203）台積電佔比為41.54%）、富邦摩台（0057）也達41.53%、富邦公司治理（00692）則有38.25%。