中部首場年貨大街　更生、馨生商品傳遞溫暖人心

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法務部長蔡清祥看到現場人潮滿滿景象，很高興表示，更生人、馨生人的產品愈來愈好，開始獲得民眾的喜愛而到現場採購，這是很令人欣喜的事情，希望大家的生活愈來愈好。出席會場的貴賓還包括法務部督導參事林嚞慧、最高檢察署檢察總長邢泰釗及全國各地高檢署、地檢署檢察長、檢察官、主任觀護人、更保、犯保主委逾百人。
犯保、更保兩會董事長張斗輝親自主持開場，由醒獅賀新春揭開序幕，6名馨生小天使拿著馨生商品小禮盒上台展示，博得台下人士一致喝采，小天使們依序走至台下將小禮盒獻給在場長官，小禮盒裡面裝有犯保士林分會貓本家的濾掛咖啡、桃園分會黑糖老薑的沖泡薑糖粉、臺中分會禾祥茶業的梨山茶茶包、臺南分會嗨唷烘培的牛軋糖，以及澎湖分會重傷馨生人製作的堅果塔，表達所有馨生人努力走出傷痛、重建生活的決心和信心。
犯保協會董事長張斗輝表示，更馨生年貨大街活動今年舉辦第二屆，比去年更好，希望未來辦得更好。「犯罪被害人權益保障法」從今年一月一日起開始施行，將擴大服務，希望以更完善的服務照顧到所有被害人身體、心理及經濟方面各個層面。
犯保協會以「一路相伴」的服務核心陪伴及輔導犯罪被害人及其家庭成員走出傷痛、重建生活。犯保協會自民國88年成立到112年止，一共服務超過5萬6000個馨生家庭，平均每年服務4000多名被害人本人及其家屬。
馨生人中不乏勵志感動的故事，參與設攤販賣滷味的楊阿嬤說，多年前被丈夫家暴、3名子女吸毒無業，還要扶養父不詳的外孫女長大，在她人生最困頓時，感謝犯保苗栗分會的協助和關懷，陪伴她度過難關。另一名馨生人因車禍導致下半身癱瘓的劉先生，多年來坐著輪椅，靠著網路影片自學手工製作鋼筆，拉拔兩名幼女長大，他很感謝犯保宜蘭分會協助幫他跑法院請求強制執行被告財產並取得債權憑證，雖然當初被告事發不到兩年就停止分期攤還賠償費用，他說可能永遠拿不到賠償金，但對犯保的協助他非常感動。
這場年貨大街一共邀集犯保、更保兩會全國各地分會服務的馨生人及更生人設攤逾140個攤位聯合展售。犯保的商品玲瓏滿目，從屏東到基隆、過山到花蓮台東，甚至離島的金門、澎湖當地特產，都已經空運來台，讓大家不用搭飛機、搭船，就能在台中年貨大街會場，買到當地的特產，挑選帶回家。從年節堅果、果乾、高山茶、牛軋糖、辣瓣醬，到黑糖生薑茶、桂花金棗、純正蜂蜜醋、招財咖啡、烏魚子、金門麵線、澎湖堅果塔等商品，貨色齊全，應有盡有，價格從150元到1000元都有。民眾可以搭配買、也可以整組帶。