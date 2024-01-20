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酒後擦撞遭函送！民進黨前台東黨部主委涉酒駕　檢方裁定不起訴

▲前民進黨台東縣黨部主委簡維國112年12月初酒駕發生擦撞，酒測值每公升0.16毫克，但通過警方直線往返、單腳站立、畫同心圓等測試，台東地檢署日前裁定不起訴。（圖／翻攝臉書）
▲前民進黨台東縣黨部主委簡維國112年12月初酒駕發生擦撞，酒測值每公升0.16毫克，但通過警方直線往返、單腳站立、畫同心圓等測試，台東地檢署日前裁定不起訴。（圖／翻攝臉書）

中央社

（中央社記者盧太城台東縣20日電）民進黨前台東縣黨部主委簡維國去年12月初酒駕發生擦撞，酒測值每公升0.16毫克，但順利通過直線往返、單腳站立、畫同心圓等測試，日前地檢署裁定不起訴，監理站也撤銷案件。

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去年12月2日簡維國駕車在台東市中興路與民航路口發生擦撞，兩車駕駛與乘客均無恙，他接受酒測，並前往派出所製作筆錄，並順利通過直線往返、單腳站立、畫同心圓等測試。然酒測值0.16mg/L，已超過道路交通安全規則第114條1項2款所規定標準0.15mg/L（行政罰），警方以公共危險罪函送台東地檢署偵辦，並向公路局台東監理站舉發。

台東地檢署日前予以不起訴，不起訴書表示，簡維國酒測值是0.16mg/L，未達刑法公共危險罪的0.25mg/L，且通過警方直線往返、單腳站立、畫同心圓測試，因此難論定有達到酒駕危害犯行。

因台東地檢署不起訴，簡維國向台東監理站提出申訴，監理站予以撤銷舉發。

簡維國接受訪問表示，事發時正逢立委選舉，有候選人拿這事件做文章，當時沒有向警方提出異議，是尊重警方，因此他接受所有程序的調查和處置，最終台東地檢署給予不起訴，他才向監理站提出申訴爭取權益。

簡維國表示，根據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定，他酒精濃度0.16mg/L和酒測行政罰的0.15mg/L在公差範圍內，且未嚴重危害交通安全、秩序，情節輕微以給予宣導，不舉發為適當。

台東縣警察局台東分局則表示，雖然簡維國酒測值0.16mg/L未達公共危險罪標準，但依警政署規定，酒測值超過0.15mg/L且肇事，就必須依公共危險罪移送，交由檢察官和法官認定。

簡維國表示，他還是要再次道歉，希望大家以他為戒，不要酒駕。但也希望當初打擊和抹黑黨部員工的人可以到此為止，畢竟這些黨工也跟著他一起辭職了。（編輯：郭諭儒）1130120

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