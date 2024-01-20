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河錫辰只穿內褲跳NewJeans《Hype boy》！對鏡子自豪：真是可觀

▲河錫辰表演NewJeans《Hype boy》，崩潰喊「跳舞好難」。（圖／記者嚴俊強攝）
▲河錫辰表演NewJeans《Hype boy》，崩潰喊「跳舞好難」。（圖／記者嚴俊強攝）

記者陳雅蘭／新北報導

韓星河錫辰因為參演Netflix《魔鬼的計謀》節目，過人IQ被更多人發現，使得人氣三級跳。他今（20）日在新莊Zepp New Taipei舉辦見面會，為了讓粉絲滿意，河錫辰帶來演唱、挑戰NewJeans《Hype boy》短舞蹈表演、唸Rap，他場上數度崩潰：「我最怕的就是唱歌、跳舞！」雖然嘴上狂唸，身體卻很老實照做，逗樂全場。

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▲河錫辰新莊粉絲見面會。（圖／記者嚴俊強攝）
▲河錫辰新莊粉絲見面會，唱歌、跳舞樣樣來。（圖／記者嚴俊強攝）
河錫辰除了分享近況、邀粉絲互動玩遊戲，也表演申昇勳《微笑中映照的你》的歌曲，表演前他非常緊張，「一直猶豫要不要辦這樣的活動，但想到粉絲見面會要唱歌，想到就發抖緊張」，主持人詢問：「演戲、唱歌哪個緊張？」他回應：「如果跟歌唱比，演戲我真的算是做得比較好....但也因為唱完了，我終於舒緩多了。」

除了演唱，他還準備舞蹈表演，河錫辰卻崩潰表示：「我最怕的就是跳舞！我真的是為了這個（見面會）特地練的！」隨後呈現四肢非常不協調的NewJeans《Hype boy》，表演完後他說：「我昨天在浴缸喝啤酒，我很怕今天跳舞會出錯，所以昨天穿著內褲在練習，然後跟鏡子中的我對到眼，真的是非常可觀…」，雖然是不擅長的表演，但河錫辰為了粉絲努力完成，贏得全場滿堂彩。

不只唱歌跳舞，河錫辰也表演一段饒舌，唸到一半音樂被中斷，他搞笑表示：「導演應該是知道這是保護河錫辰的方法。」

見面會尾聲，粉絲準備應援影片送給偶像，徹底逼哭河錫辰，他感動到說不出話，哽咽表示：「我完全沒有想到！看完後心中有一點點哽咽，一下子就想到今天我在台上看到大家的樣子，跟我看影片的畫面重疊，可能是我老了，年紀大了吧！我剛剛立刻想到『我怎麼現在才來到這邊跟大家見面？我非常後悔』，自從我參演《魔鬼的計謀》之後，才有跟大家見面的機會，以後我會持續展現好作品，盡可能有機會再來見大家，希望大家到時看到我，能把我當成引以為傲的人，也希望讓各位留下很好的回憶。」

▲河錫辰新莊粉絲見面會。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲河錫辰跳NewJeans《Hype boy》。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲河錫辰新莊粉絲見面會。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲河錫辰挑戰饒舌表演。（圖／記者陳雅蘭攝）
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