河錫辰只穿內褲跳NewJeans《Hype boy》！對鏡子自豪：真是可觀

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除了演唱，他還準備舞蹈表演，河錫辰卻崩潰表示：「我最怕的就是跳舞！我真的是為了這個（見面會）特地練的！」隨後呈現四肢非常不協調的NewJeans《Hype boy》，表演完後他說：「我昨天在浴缸喝啤酒，我很怕今天跳舞會出錯，所以昨天穿著內褲在練習，然後跟鏡子中的我對到眼，真的是非常可觀…」，雖然是不擅長的表演，但河錫辰為了粉絲努力完成，贏得全場滿堂彩。
不只唱歌跳舞，河錫辰也表演一段饒舌，唸到一半音樂被中斷，他搞笑表示：「導演應該是知道這是保護河錫辰的方法。」
見面會尾聲，粉絲準備應援影片送給偶像，徹底逼哭河錫辰，他感動到說不出話，哽咽表示：「我完全沒有想到！看完後心中有一點點哽咽，一下子就想到今天我在台上看到大家的樣子，跟我看影片的畫面重疊，可能是我老了，年紀大了吧！我剛剛立刻想到『我怎麼現在才來到這邊跟大家見面？我非常後悔』，自從我參演《魔鬼的計謀》之後，才有跟大家見面的機會，以後我會持續展現好作品，盡可能有機會再來見大家，希望大家到時看到我，能把我當成引以為傲的人，也希望讓各位留下很好的回憶。」
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