穩居日本第一！能登災難也不缺席　山崎麵包「神對應」股價飆新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
火災給教訓 尋找供貨備案
山崎能如此快速供貨，其實是因為有過慘痛的經驗。《鑽石Online》指出，山崎原本在東京都東久留米市設立了武藏野工廠，是當時日本最大、最先進的麵包工廠，沒想到1973年7月發生火災，雖然沒有人員傷亡，卻無法供貨給各大超市。於是關東附近各工廠日夜趕工，火災後3天，替代生產上了軌道，才恢復正常供貨；武藏野工廠也隨即重建，同年12月重新啟用。
有了這次經驗，公司所有人都更加確定：無論遇到什麼困難，公司一定會全力生產把產品交到顧客手中，同時也把災害時緊急供應糧食當作企業的社會使命。因此，2011年3月11日東日本大地震時，大約只過了1小時，當政府提出緊急支援糧食的請求，山崎立刻在總公司成立對策總部，第2天就把宮城縣仙台工廠因停電而停工前生產的24萬個麵包，加上關東、關西各工廠加班生產的36萬個麵包，送到各避難所、行政機關等處。
3月15日到4月16日之間，關東地區因分區停電，產量不穩定，因此山崎將關西和名古屋等中京地區工廠生產的麵包，用大型卡車運到愛知縣航空自衛隊小牧基地，再空運到宮城縣。4月17日後，因為仙台工廠已經復原，就自己直接送到東北各避難所，直到11月避難所關閉為止。
之後，2016年熊本大地震、2018年北海道膽振東部地震等，也都可以看到山崎麵包的協助。
山崎除了全國有26座工廠，可以互相支援外，集團還有不二家等55家企業，其中包括擁有自己車隊的物流公司。旗下也有工程公司，可以自行設計食品製造設備，提高生產效率。
另一方面，公司員工的反應也很靈活。《鑽石Online》報導，2014年2月東京附近降下大雪，包括山崎運送麵包的卡車，許多車輛都塞在路上動彈不得，以至於山崎的產品趕不上交貨的時間，就算送到也只能丟掉。於是司機取得總公司同意後，到了休息站，就把車上的麵包等食物送給休息站餓著肚子的司機們。當時的照片發到推特上，大家都認為山崎的作法太溫馨了，簡直是「神對應」。
甜麵包熱賣 公司獲利提升
除了善盡企業責任，山崎這1年來的業績和股價表現也非常亮眼。2023年12月，山崎公布2023年度（1月到12月）集團業績預測，淨利可望達到前1年的2.2倍為275億日圓，比原先預估多了75億日圓，創6年來新高。營業額則估計增加9%，達1兆1720億日圓（向上修正390億日圓），營業利益成長79%，達395億日圓（上修55億日圓）。
山崎2023年7月漲價，吐司平均漲幅7.6%，甜麵包平均6.8%，但和其他食品比，仍算是物美價廉，因此銷售量並未下滑。而且疫情趨緩後，外出和旅遊的機會增多，拿著麵包容易邊走邊吃。《東洋經濟Online》指出，東京都23區甜麵包營業額增加，即歸功於上班族回籠，以及國內外觀光客會到便利商店買麵包。公司也將出貨量大的主要產品集中在某些工廠生產，以降低製造成本，有助於提高公司的獲利率。
《財訊》雙週刊分析，由於獲得市場好評，山崎股價去年內飆高。2023年1月初股價在1550日圓左右，2024年1月12日收3462日圓，漲了123%，創歷史新高；年漲幅高於大盤的24%，以及同業第一屋麵包的78%。山崎麵包在日本的市占率最高，已達到4成，此次馳援石川縣的新聞曝光後，可望為山崎帶來更多支持者。
延伸閱讀：
裕融單月獲利衰退9成、中租ROE跌破防線...租賃業警鈴響
三星推出旗艦機號稱史上最聰明！AI手機戰國時代
美國證監會一口氣放行11檔現貨 資產管理巨頭競相卡位比特幣ETF