松本人志遭爆性朝貢！指定人妻、空姐和女教師 未成年女星也受害
日本60歲綜藝天王松本人志為搞笑組合「DOWNTOWN」成員，以《絕對不能笑》系列節目為台灣人熟知，他去年底被八卦週刊爆料涉嫌性侵年輕女子，公司稱子虛烏有並宣布松本人志停工，不過近日又被踢爆更多不堪細節，他會親自向後輩藝人下達「選妃須知」，如人妻、空姐，再帶到五星級飯店開性愛派對，宛如「性朝貢」，其中包含未成年女明星。
記者楊穎軒／綜合報導
據日媒《週刊文春》報導，松本人志要求後輩諧星物色女性，偏好「黑色頭髮」、「國高中女教師、律師」、「沒生過小孩的人妻」、「TSUTAYA、星巴克、麥當勞或UNIQLO的女店員」、「全日空（ANA）、日本航空（JAL）的空姐」，不接受廉航的空姐、造型師、咖啡色頭髮、在PUB或酒店工作的女子等。
此外，報導指出，一位19歲女星被帶到松本人志的飯店房間，遭他侵犯時一邊說「很抱歉」一邊從房內逃出，松志人志還追到房門外大喊：「為什麼不能跟我做那件事？」依照日本民法規定，20歲為成年，若爆料屬實，松志人志已經觸犯強制性交未成年未遂罪。
目前週刊掌握疑似松本人志所寫的「選妃條件」書面證據，由於他的筆跡極具辨識度，加上有多名女子出面控訴，外界普遍認為性醜聞的可信度很高。
※【NOWnews 今日新聞
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