美國證監會一口氣放行11檔現貨　資產管理巨頭競相卡位比特幣ETF

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掛牌首日強吸金 次日修正
即使經歷了2021年的大牛市與2022年大熊市洗刷，仍長抱至今，而且只看好比特幣，沒有因ICO（首次代幣發行）、「迷因幣」或NFT（非同值化代幣）熱潮所動搖，至今資產已經翻了好幾番。
據倫敦證交所數據，11日掛牌首日，這11檔ETF即吸金46億美元，但隔日就修正了10%以上，比特幣也跌了一波；反而是ETH、ARB等以太坊相關幣種漲幅較大，主要因為市場期待以太坊ETF也能帶來一波補漲行情。
但劉禧認為，過去1年加密貨幣圈與政府監管單位的數度交手，包括灰度打贏美國證監會、資產管理龍頭貝萊德躋身首批申請比特幣ETF之列，將對資產管理造成重大變革。
《財訊》雙週刊指出，比特幣透過ETF上市掛牌，就像公司上市，能解決反洗錢、託管和流動性等問題，從而促使數十億美元的零售和機構投資資金流入比特幣。再加上，今年4月比特幣即將減半，在籌碼有確切支撐之下，比特幣未來波動仍可能劇烈，但長期潛力十足。
然而，台灣主管機關和投資人對加密貨幣仍相當警戒，金管會更直言：台灣境內無法發行。不僅因為FTX惡意破產餘波蕩漾，台灣本土加密貨幣交易所也還在爆雷，1月4日ACE王牌交易所遭檢調搜索逮捕，多數人仍認為，數位資產更像是投機，而不是投資。
但不可否認的是，年輕、重度數位使用者已愈來愈能接受比特幣，現貨ETF又比先前已掛牌的比特幣期貨ETF更穩健，更貼近現貨價格。
由於這11檔ETF已在美國交易所掛牌了，如果不想透過海外可疑管道投資，只要有在台灣的證券商開複委託帳戶的投資人，就能用複委託下單。
投資人 可透過複委託參與
目前ARK等發行商為了搶市占，將管理費都殺到零元，因此台灣投資人只需支付手續費（不論金額最低每筆3美元起），就可買入。經搜尋，國泰、元大、凱基、永豐金等券商均已可下單。
「這幾檔內容物都一樣，一定要選，還是建議大品牌、交易量大的，像是iShare、ARK和灰度這3檔，折溢價小，保管也比較可靠，」一位券商提醒投資人，加密貨幣是否真的像黃金一樣有避險功能？仍有待商榷，介入前須考量風險承受能力。
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