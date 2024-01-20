搶到2099元日本機票！他見「撞期黃金週」崩潰 過來人去完卻推爆
今（20）日起各級學校也開始放起寒假，不久後春節連假也將到來，許多人也準備出國旅遊，搶購廉航的促銷機票也成為熱議話題。近期就有台灣網友買到飛往東京羽田機場的機票，價格只需2099元，但日期卻撞上日本黃金週，讓他崩潰開始考慮認賠，文章卻引出過來人分享「意外收穫」。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在論壇Dcard上發文分享，自己趁著廉航促銷時，買到了只要2099元的桃園機場飛往東京羽田的超便宜機票。沒想到買完後才發現，時間點是4月29日，恰巧碰上日本最大假期黃金週的第一天。
日本的黃金週一般從每年4月29日開始，至5月5日結束，節日名稱依序為4月29日「昭和之日」、5月3日「憲法紀念日」、5月4日「綠之日」、5月5日「兒童之日」，此時多數日本民眾都會安排出遊返鄉行程。因此貼文曝光後，立刻有不少網友提醒「黃金週人山人海」、「最主要是快看住宿」、「要有住宿比較貴的心理準備」。
不過也有過來人表示「黃金週的話基本上避開熱門觀光景點的話基本上不會人山人海，東京的日本人黃金週的話很多會往外縣市跑。」、「看開一點黃金週活動很多跟著日本人玩會有意想不到的收穫，如果你願意多做一點功課的話，有些限定期間開放的設施/展覽只有黃金週才有」、「曾經黃金週去過日本，自己的感覺是東京市區沒什麼人很舒服，但是也會有一些店家休息，大概就像過年的台北市一樣，大家都返鄉了」。