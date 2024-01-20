T1／「表弟」卡森斯首戰砍13分10板！率台啤雲豹119:90豪取5連勝

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此役開賽後，卡森斯還在找手感，前5次出手都未能投進，他在首節末靠著抄截灌籃，打進自己在台灣職籃的第一顆進球，雲豹隊在9:14落後時做出猛烈反擊、一波21:0的高潮，在該節打完時反倒以30:17、領先13分。
次節面對勝率不足5成的獵鷹，雲豹持續將分差拉大，半場打完以60:39遙遙領先。卡森斯上場超過15分鐘，7投1中得到2分，另外還有6籃板3助攻，同時發生3次失誤，還在尋找在這支球隊打球的節奏。
易籃再戰後，卡森斯很快投進三分球，並且隨後賞給蘇奕晉一次阻攻，該節8分49秒時卡森斯還獲得2罰機會，但皆未能投進，三節打完雲豹以85:63維持相當程度的領先優勢。
末節卡森斯兩分球3投3中，手感漸入佳境，雲豹早早破百，獵鷹也無心再戰，比賽勝負提前底定。卡森斯這一場16投6中，三分球7投1中，得到13分10籃板5助攻，另有2抄截1阻攻，發生4次失誤。
卡森斯表示，自己感覺這座場館的氣氛很好、粉絲也很熱情，感到非常的開心。他也稱讚自己的隊友非常棒，雖然今天得到的分數沒有特別多，但希望明天能夠發揮出色，做好準備。
雲豹外籍後衛克羅馬則是說，很榮幸能和卡森斯一起打球，他能夠教給球隊很多東西。本土新星高錦瑋稱讚卡森斯，「很願意傳球，身手十分全面，在台籃擁有一定的宰制力。」
卡森斯資歷
卡森斯在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次獲選為全明星球員，2次進入NBA年度第二隊，場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。
在因傷而被迫提前離開NBA之後，卡森斯在國外聯盟打過一些比賽，不過近年重心也慢慢移轉到場外，開始擔任球評參加一些節目。此次加盟雲豹，卡森斯預計將為球隊打4場例行賽，以及1場和P.League+新竹御頂攻城獅的交流賽。
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