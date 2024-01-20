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T1／「表弟」卡森斯首戰砍13分10板！率台啤雲豹119:90豪取5連勝

▲前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今（20）日在桃園巨蛋進行生涯T1聯盟首秀，繳出13分10籃板的「雙十」數據，幫助台啤雲豹隊以114:88擊敗臺南台鋼獵鷹。（圖／記者陳明中攝）
▲前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今（20）日在桃園巨蛋進行生涯T1聯盟首秀，繳出13分10籃板的「雙十」數據，幫助台啤雲豹隊以114:88擊敗臺南台鋼獵鷹。（圖／記者陳明中攝）

記者黃建霖/桃園報導

前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今（20）日在桃園巨蛋進行生涯T1聯盟首秀，現場湧進6015名球迷（滿場約7千人）到場看比賽，這場比賽他繳出13分10籃板的「雙十」數據，幫助台啤雲豹隊以119:90擊敗臺南台鋼獵鷹，拉出隊史最長5連勝，也拿下自己在台灣職籃的首勝。

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今天為了目睹偶像在台灣歷史性的首次出賽，不少球迷也特別從各地來到桃園巨蛋買票進場，甚至有來自國外的粉絲，現場氣氛相當不錯。來自香港的黃先生表示，自己收藏了卡森斯15件球衣，今天買了5000塊台幣的門票進場，就為了看喜愛的球星一面。

此役開賽後，卡森斯還在找手感，前5次出手都未能投進，他在首節末靠著抄截灌籃，打進自己在台灣職籃的第一顆進球，雲豹隊在9:14落後時做出猛烈反擊、一波21:0的高潮，在該節打完時反倒以30:17、領先13分。

▲卡森斯這一場直到第三節才首次站上罰球線。（圖／記者陳明中攝）
▲卡森斯這一場直到第三節才首次站上罰球線。（圖／記者陳明中攝）
次節面對勝率不足5成的獵鷹，雲豹持續將分差拉大，半場打完以60:39遙遙領先。卡森斯上場超過15分鐘，7投1中得到2分，另外還有6籃板3助攻，同時發生3次失誤，還在尋找在這支球隊打球的節奏。

易籃再戰後，卡森斯很快投進三分球，並且隨後賞給蘇奕晉一次阻攻，該節8分49秒時卡森斯還獲得2罰機會，但皆未能投進，三節打完雲豹以85:63維持相當程度的領先優勢。

▲卡森斯在T1台啤雲豹隊的首次得分，是一次精彩的灌籃。（圖／記者陳明中攝）
▲卡森斯在T1台啤雲豹隊的首次得分，是一次精彩的灌籃。（圖／記者陳明中攝）

末節卡森斯兩分球3投3中，手感漸入佳境，雲豹早早破百，獵鷹也無心再戰，比賽勝負提前底定。卡森斯這一場16投6中，三分球7投1中，得到13分10籃板5助攻，另有2抄截1阻攻，發生4次失誤。

卡森斯表示，自己感覺這座場館的氣氛很好、粉絲也很熱情，感到非常的開心。他也稱讚自己的隊友非常棒，雖然今天得到的分數沒有特別多，但希望明天能夠發揮出色，做好準備。

雲豹外籍後衛克羅馬則是說，很榮幸能和卡森斯一起打球，他能夠教給球隊很多東西。本土新星高錦瑋稱讚卡森斯，「很願意傳球，身手十分全面，在台籃擁有一定的宰制力。

卡森斯資歷

卡森斯在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次獲選為全明星球員，2次進入NBA年度第二隊，場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻。

在因傷而被迫提前離開NBA之後，卡森斯在國外聯盟打過一些比賽，不過近年重心也慢慢移轉到場外，開始擔任球評參加一些節目。此次加盟雲豹，卡森斯預計將為球隊打4場例行賽，以及1場和P.League+新竹御頂攻城獅的交流賽。

▲前NBA球星「表弟」卡森斯加盟T1台啤雲豹，首秀吸引超過6千球迷進場。（圖／記者陳明中攝）
▲前NBA球星「表弟」卡森斯加盟T1台啤雲豹，首秀吸引超過6千球迷進場。（圖／記者陳明中攝）
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