婁峻碩鬆口談結婚進度！「婚禮不辦在台灣」 焦凡凡有可能先懷孕
婁峻碩今（20）日出席服裝品牌一日店長活動，去年他向女友焦凡凡求婚成功，今天受訪時談到結婚進度，他提到預計婚禮不會辦在台灣，就連婚禮基金等所有結婚相關細節，都要等到農曆年後再與焦凡凡討論。被問到是否有可能是焦凡凡先懷孕，婁峻碩遲疑了幾秒才表示不能把話說死。
記者吳雨婕／台北報導
婁峻碩前天在台北舉行公司尾牙，他透露自掏腰包10萬元給公司員工抽獎，最大獎是1.6萬的紅包，他去年事業大起飛，光是尾牙就接了20場，收入近千萬。他日前向交往多年的女友焦凡凡求婚成功，小倆口正式升格未婚夫妻，談到今年過年紅包會不會包給焦凡凡，婁峻碩表示沒有想過，但今年會是第一次包給未婚妻焦凡凡，至於是否會包給岳父岳母、會包多少錢，他笑回：「會啊，（數字）我還沒有認真想，讓我回去想想。」
婁峻碩提到，與焦凡凡的婚禮預計不會在台灣舉行，「這部分還沒討論，在圈內要邀請誰什麼的，我要避免這些事情。」還表示，目前正在處理兩人結婚的前置作業，雙方家長要先吃個飯，他也還沒正式去女方家提親。此外，婁峻碩還透露，就連結婚基金的部分，也都還沒討論，打算要等農曆年後再說，媒體追問是否有可能先懷孕，婁峻碩猶豫了一下，才說：「不能說死欸。」但提到兩人有避孕。
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