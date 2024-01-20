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台中新科立委紛表態支持韓江配　江啟臣：現在是做事的時候

▲江啟臣強調現在是做事的時候，「不要一天到晚都在想選舉啦」！（圖／記者顏幸如攝，2024.01.20）
▲江啟臣強調現在是做事的時候，「不要一天到晚都在想選舉啦」！（圖／記者顏幸如攝，2024.01.20）

記者顏幸如／台中報導

國民黨今在台中舉辦總統立委大選感恩茶會，多位立委當選人表態支持韓江配。江啟臣受訪時笑稱「不要一天到晚都在想選舉啦」！才剛選完現在是做事的時候。他和韓國瑜想法和理念非常一致，都是並肩作戰。黨主席朱立倫則表態說「我也希望韓江配全力以赴」。

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立委江啟臣出席國民黨今（20）日下午在台中舉辦的感恩茶會，他受訪時被問及，傅崐萁說他2年後可能投入台中市長選舉，若同時擔任副院長該如何兼顧？江啟臣直呼：「不要一天到晚都在想選舉啦」！他指現在剛選完，大家最關心的是國會如何扮演監督制衡角色、為人民爭取更多地方建設與福利。

▲台中市立委江啟臣參與感恩茶會時，多位立委當選人主動表態支持韓江配。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.20）
▲台中市立委江啟臣參與感恩茶會時，多位立委當選人主動表態支持韓江配。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.20）
江啟臣指出，連任了就是做事的時候，不是談未來選舉的時候，應該把自己角色扮演好。既然選民讓他有服務機會，就該好好把工作做好。不管擔任什麼幹部、職務，把國會工作做好才符合人民的期待跟付託。江啟臣強調他和韓國瑜想法和理念非常一致，都是並肩作戰，黨內程序問題就由黨中央對外說明。

不過在感恩茶會中，多位立委當選人如楊瓊瓔、黃健豪等人公開支持韓江配。黨主席朱立倫受訪時也強調，未來將是新政治局勢的開始，台灣將有新一波民主改革，國民黨一定扮演非常理性且強力監督的角色，「大家會看到清白正當、團進團出的國民黨」，星期一的黨政座談會，他會和韓國瑜保持密切聯繫，「我也希望韓江配全力以赴，過程中大家會展現出國民黨的共同意志，多多協調溝通」。

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