南韓啦啦隊女神愛來台灣！內行人點破最現實原因：被當媽祖供養
南韓啦啦隊女神李多慧去年3月加入中華職棒樂天桃猿，「最強外掛」安芝儇接著和台鋼雄鷹簽約，富邦球團也找來「釜山女神」李晧禎助陣，職籃台啤永豐雲豹則網羅「全民表妹」李雅英，對此，有鄉民上PTT好奇發問：「韓國啦啦隊怎麼那麼愛來台？」內行人道破在韓國競爭太大的現實原因，引發一波熱議。
記者楊穎軒／綜合報導
原PO發文表示，李多慧來台工作前，在台灣就已經有一定知名度，「怎麼現在一堆韓國啦啦隊要來台灣加盟？我都沒聽過的，看李多慧這樣，台灣錢好賺，趕快來賺錢嗎？不過韓妹真的好香！」
該篇貼文吸引大批網友討論，不少人猜測關鍵是酬勞更優渥，「賺外匯啊」、「來台好啊！被當媽祖供養」、「好撈啊」、「看李（多慧）廣告超多吧」、「台男錢有夠好賺」、「企鵝（妹）今年業績最好就在台灣，印度待不到幾天」、「台灣孝子又多又有錢」！
另有網友分析，南韓啦啦隊在自己國家有很多大勢女團競爭，市場比較小，發展也受限，「韓國賺錢的都女團，啦啦隊薪水不高吧」、「可以變成藝人拍電視廣告，超爽」、「在韓國就真的只是啦啦隊，來台變明星」、「而且搭飛機也就三小時，跟首爾到釜山時間也沒差多少」！
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