OneRepublic共和世代創台開唱紀錄！熱唱90分鐘　撂中文寵粉

「西洋天團」OneRepublic共和世代昨（19）日晚第三度訪台，帶著世界巡迴「OneRepublic The Artificial Paradise Tour in Kaohsiung」在高雄巨蛋開唱，同時這次也是繼去年台北小巨蛋秒殺開唱後，霸氣寫下演唱會紀錄「史上首支西洋樂團，一年內達成南北攻蛋」。共和世代卯足全力飆唱超過20首近90分鐘毫無冷場，還現學現賣用中文說「大家好」和「我愛你」寵粉。
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開場由主唱Ryan Tedder一身潮流黑配上棒球帽登場，一連演唱〈Secrets〉、〈Stop and Stare〉、〈Rescue Me〉，唱到〈Good Life〉還隨性創作，把高雄加入歌詞中「My friends in 『Kaohsiung高雄』they don't know」瞬間點燃現場氛圍，隨後Ryan開始大讚高雄及感謝粉絲：「你好高雄！第一次來這漂亮的城市！天氣超好，謝謝大家今天前來，雖然大家可以在家看Netflix，但卻還是來聽我們唱歌，所以我們要把這18年來的歌都唱給大家。」此外，誠意十足的Ryan現學現賣，對萬名樂迷用中文甜喊：「大家好」、「我愛你」。