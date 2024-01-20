抗寒流優惠！全聯火鍋肉片39元、湯底買1送1　發熱衣免200元入手

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📍門市｜即起至1月21日
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📍門市｜即起至1月25日
◾豬里肌火鍋薄切肉片100g原價42元，特價39元
◾冷藏澳洲榖飼牛梅花火鍋肉片100g原價70元，特價64元
◾鮮凍大白蝦下殺84折，原價188元，特價159元。
◾金針菇特價12元
◾美國華盛頓富士蘋果單粒特價28元、5顆110元，平均1顆22元
📍門市｜即起至2月1日
◾鹿茸燉土雞，原價319元，特價269元
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🟡大潤發
📍門市｜即起至1月21日
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月21至1月24日
◾大杯經典美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元
📍門市｜1月24至1月28日
◾「哈燒專櫃」香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1
📍門市｜1月24至2月20日
◾有GODIVA迦納熱巧克力，原價99元、特價79元
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📍門市｜即起至2月6日
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