學測日提神！7-11美式買1送1、全家拿鐵28元　寒流咖啡第2杯10元

抗寒流優惠！全聯火鍋肉片39元、湯底買1送1　發熱衣免200元入手

▲抗寒流賣場優惠，全聯有火鍋湯底買1送1、豬里肌火鍋肉品100g原價42元、特價39元，還有金針菇特價12元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲抗寒流賣場優惠，全聯有火鍋湯底買1送1、豬里肌火鍋肉品100g原價42元、特價39元，還有金針菇特價12元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

入冬最強寒流逐漸靠近台灣！各大通路推出抗低溫優惠，全聯有火鍋湯底買1送1、豬里肌火鍋肉品100g原價42元、特價39元，還有金針菇特價12元，冬天必備的發熱衣買1送1，平均單件只要199.5元；7-11推出咖啡、暖暖包、鮮食優惠，抗寒暖身先囤貨，包括1月21日起至24日，有大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，還有「哈燒專櫃」香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1。

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🟡全聯

📍門市｜即起至1月21日

◾小蒙牛火鍋湯底（蒙古麻辣鍋/蒙古養生鍋/素食養生鍋）買1送1，原價185元、特價93元

◾桂冠黃金魚蛋／蟳味棒／魚卵捲／蝦球每盒特價49元

📍門市｜即起至1月25日

◾豬里肌火鍋薄切肉片100g原價42元，特價39元

◾冷藏澳洲榖飼牛梅花火鍋肉片100g原價70元，特價64元

◾鮮凍大白蝦下殺84折，原價188元，特價159元。

◾金針菇特價12元

◾美國華盛頓富士蘋果單粒特價28元、5顆110元，平均1顆22元

▲全聯為了因應民眾採買防颱商品之需求，增加了3倍蔬果備貨量，蔬果、海鮮、肉品和熟食、甜點同步推出優惠品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯抗寒流，祭出火鍋湯底買1送1、豬里肌火鍋肉品100g原價42元、特價39元，還有金針菇特價12元，冬天必備的發熱衣買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍門市｜即起至2月1日

◾鹿茸燉土雞，原價319元，特價269元

◾蒜蒜雞湯特價179元

◾鱷魚石墨烯保暖發熱衣買1送1，原價399元、特價200元

◾暖暖熊暖暖包20H（10片裝），每包特價109元

🟡大潤發

📍門市｜即起至1月21日

◾單筆滿2000元送9折現金抵用券

◾全館小家電單筆滿3,000元現折300元（折抵無上限）

◾若拉 蠶綿澳洲羊毛冬被，原價2999元、特價1999元

◾尚朋堂 微電腦單人電熱毯，原價1590元、特價1490元

◾發、中 麻將隨身暖手寶，原價990元、特價299元

▲大潤發USB暖手寶特價299元。（圖／大潤發提供）
▲大潤發USB暖手寶特價299元。（圖／大潤發提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜1月21至1月24日

◾大杯經典美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）

◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元

📍門市｜1月24至1月28日

◾「哈燒專櫃」香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1

📍門市｜1月24至2月20日

◾有GODIVA迦納熱巧克力，原價99元、特價79元

◾韓國熊津不添加糖紅蔘飲買1送1，每盒8包原價552元、特價226元

📍門市｜即起至2月6日

◾️「小白兔暖暖包」第2件6折，包括手握式原價15元、特價12元；貼式暖暖包原價16元、特價13元

◾️指定品牌暖暖包任選買1送1

▲7-11限定門市1月24日至28日推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11限定門市1月24日至28日推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買一送一。（圖／7-11提供）
▲迎戰寒流，7-11指定品牌暖暖包買1送1；小白兔暖暖包第2件6折。（圖／7-11提供）
▲迎戰寒流，7-11指定品牌暖暖包買1送1；小白兔暖暖包第2件6折。（圖／7-11提供）

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