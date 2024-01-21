鞋槓人生／NIKE平價潮鞋大車拚！專家教你DUNK 、FORCE 1怎麼挑
NIKE經典潮鞋Air Force 1及Dunk Low基本上是人手一雙的平價鞋款，不過對於預算有限的小資族來說，在兩雙挑一雙的情況下該怎麼選？本周《鞋槓人生》邀請超級鞋頭18哥以及AREA02大隻和讀者們分享。
記者吳忠育/綜合報導
Air Force 1與Dunk Low的價位大概都在3000上下，在價格差距不大的情況下大隻會選擇Air Force 1，原因是因為他的身型比較大，所以會選Air Force 1，不過18哥的想法與大隻不同，他說：「我自己喜歡穿輕一點的鞋，所以我會買Dunk」，兩位專家出現意見分歧的情況，不過該怎麼挑還是看各位買家的喜好。
本節目女性代表呂佳宜也分享他的經驗，她表示：「女生穿Dunk Low腳會看起來比較細，小腿腿型會比較漂亮，所以我覺得Dunk的CP值比較高，可是如果走出去要讓大家覺得妳懂鞋好像要買Air Force 1，我後來還是買了Air Force」。
另外呂佳宜也分享這兩雙鞋的穿搭，他認為：「Dunk Low很適合穿長褲，或是穿裙子配中筒襪都很好看，至於Air Force 1通常會穿短裙，會把腳踝露出來」，所以兩雙鞋該怎麼選？還是要看每個人的身型。
Air Force 1及Dunk Low都有出非常多配色，兩位專業最喜歡的是哪一雙？1/21（日）早上十點，請準時收看《鞋槓人生》。