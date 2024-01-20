最強寒流降雪機率高！太平山莊已客滿 合歡山、拉拉山還有空房
2024年首波寒流即將於明（21）日報到，位於北台灣宜蘭山區的太平山國家森林遊樂區內海拔1000公尺以上之據點，將有很大機率下雪。而太平山莊目前住房狀況，包含雙人至團體八人房，直至1月底已全部客滿，因應1月22日可能實施預警性機動管制措施，山莊也呼籲有訂房之民眾，當日最好中午之前儘早入山。而合歡拉、拉拉山據悉目前仍有空房。
記者葉盛耀/綜合報導
林業及自然保育署宜蘭分署今（20）日公布，將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」預警性管制措施。依據中央氣象署天氣預報指出，1月22日午後受冷氣團影響，太平山國家森林遊樂區溫度可能下探0度以下，因此，1月22-25日期間會視道路結冰及積雪情況，實施預警性機動管制措施，並同步進行道路破冰作業，機動調整開園時間，並依據道路實際結冰及積雪情形，分段開放道路通行。
花蓮縣秀林鄉、海拔3150公尺的松雪樓是合歡山熱門旅館。轄管單位農業部林業及自然保育署南投分署今（20）天表示，目前訂房率22日及23日約九成、24日約八成。而拉拉山的恩愛農場小老闆曾彥均則說，這兩天湧現訂房潮，目前訂房率已達到五成。
太平山國家森林遊樂區並提到，依據以往下雪經驗，從「白嶺(巨木)」據點(海拔約1285公尺，宜專一線里程14.5K處)以上路段就有可能結冰或積雪，因此基於遊客用路安全，及考量午後容易有濃霧及天黑，1月22日14:00後入口售票站不提供遊客入園。而國光客運調整為14:00自太平山莊返程。目前已滿房到1月底的太平山莊也表示，中午過後濃霧影響視線不佳，22日有訂房之旅客，欲上山建議儘早。