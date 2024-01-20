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高雄過好年商圈活動起跑　陳其邁首發紅包、邀辦年貨

▲高雄龍年小紅包今天在三鳳中街首發，跟市長陳其邁與領紅包民眾開心合影。（圖／高市府提供）
▲高雄龍年小紅包今天在三鳳中街首發，跟市長陳其邁與領紅包民眾開心合影。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄過好年商圈系列活動，將於全市29個商圈接力開跑，首場活動今(20)日在三鳳中街商圈啟動，市長陳其邁首發深受市民喜愛的龍年小紅包，並掛保證說三鳳中街年貨品質信譽優良、最有人情味，歡迎民眾過年到三鳳中街、各商圈採買年貨，也預祝大家新年快樂、平安過好年。

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▲「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今天由年貨大街三鳳中街領頭開跑，市長陳其邁、三鳳中街主委伍進昌及議長康裕成率市議員們共同宣布活動起跑。（圖／高市府提供）
▲「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今天由年貨大街三鳳中街領頭開跑，市長陳其邁、三鳳中街主委伍進昌及議長康裕成率市議員們共同宣布活動起跑。（圖／高市府提供）
農曆春節即將到來，市府聯合29個商圈舉辦高雄過好年商圈活動，以帶動商圈經濟，首場「好運龍厚禮-三鳳過好年」年貨大街活動啟動，陳其邁、三鳳中街主委伍進昌共同宣布活動起跑，隨後並發放圓滿繽紛的龍年開運小紅包，向市民朋友拜年祝賀，長長人龍排隊領取，興奮地手拿小紅包，爭相與陳其邁市長合照留念。

陳其邁感謝市籍立委協助市府向中央爭取行銷預算，以往每年是100萬元觀光行銷費用，今年李昆澤委員更擴大爭取500萬經費補助，同時，感謝市議會康裕成議長率領不分黨派議員支持市府活動，市府陸續投入三鳳中街、旗山老街等商圈改造計畫，期盼商圈活動越辦越精彩，吸引人潮、刺激更多買氣。

陳其邁也提到三鳳中街周邊工程進度及市容發展，鐵路地下化工程明年底就會完工，同步整頓商圈附近停車場，希望分階段盡快連通，停車便利才能帶動商圈發展；而表參道計畫編列約2億元經費，預定明年投入造街景觀規劃，配合鄰近的綠園道綠廊及周邊整體環境改善，料使商圈生意更興旺、環境更舒適。

主辦單位指出，三鳳中街為歡迎各地採買民眾，每年都用心布置絢爛的燈籠海營造濃厚年節氣氛，香菇、鮑魚、干貝、蝦米等年貨準備齊全，價格公道、選擇多元，到中街一次可辦足年貨，元旦連假前已現滿滿消費人潮，今年各店家配合過好年活動，推出消費滿額、打卡抽獎活動，獎項包含澎派年貨與Line Points點數。

即日起至1月25日，民眾只要在三鳳中街臉書粉絲團留言到中街必採購年貨，即可參加「好運龍來、好運發財金」抽獎活動Line Points點數100點共50名，並於活動結束後隔日抽出；另即日起至2月6日，只要加入三鳳中街Line@官方帳號，上傳採購年貨照片亦可參加「好運龍來、開運小紅包」Line Points點數抽獎。

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