詹雅雯6度攻蛋開唱！新任總統賴清德、大S具俊曄夫妻檔都送禮祝賀
詹雅雯出道32年，於今（20）日晚上第6度攻蛋，在台北小巨蛋舉行「2024詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-台北場」，新任總統賴清德、準立委王世堅，以及大S、具俊曄都送上花籃，祝福詹雅雯的演唱會成功。
記者吳雨婕／台北報導
準總統賴清德送上花籃、卡片致意，賴清德在卡片上表示：「演出圓滿成功，超燃舞台，魅力佳人。」準立法委員王世堅在卡片上寫道：「演唱會盛大成功。」至於藝人大S、具俊曄夫妻檔則是一起送上花籃、卡片，他們在卡片上提到：「演唱會大成功，身體大健康。」對於賴清德送上花籃，詹雅雯驚訝回應：「我事前真的都不知情，很感動，非常感謝他。」
此外，衛福部前部長陳時中、金曲歌王荒山亮、歌手蔡昌憲都會現身詹雅雯演唱會。事實上，詹雅雯本次演唱會的名稱為「春分」，她提到「春分」這個詞，有一種歷經寒冬過後，迎來春天重獲新生的感悟，也是她正在經歷的人生，在低潮之後，找到生命的意義就是不斷寫歌唱歌，把負面情緒轉化成旋律，帶給歌迷朋友正向的力量是最大的欣慰。
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