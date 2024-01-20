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不再只打空戰！民眾黨開辦里長訓練營　下次9合1年輕人海量參選　

▲江和樹說當里長很辛苦、什麼事都要做，但里民的回饋會是前進的力量。（圖／江和樹提供，2024.01.20）
▲江和樹說當里長很辛苦、什麼事都要做，但里民的回饋會是前進的力量。（圖／江和樹提供，2024.01.20）

記者顏幸如／台中報導

台灣民眾黨主席柯文哲總統選舉聲勢雖高，得票卻落居老三，選後民眾黨認為應加強陸戰與組織戰，首場「小草扎根」里長訓練營昨天在台中市舉辦；年輕人們意猶未盡，今天主動到「小樹市集」活動實習。市黨部主委江和樹強調，民眾黨不能只靠空戰，必須真正走入人群打動人心！2年半後的九合一選舉，民眾黨的年輕人將全面投入基層參選。

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台灣民眾黨台中市黨部昨晚舉辦「小草扎根」里長訓練營，這是總統大選後民眾黨首場基層講習，被外界稱為「小草訓練營」，有上百人出席，「小草」們平均年齡30多歲，多是對政治有熱情的年輕人，由中部地區的民眾黨籍里長、鄉鎮市民代表分享服務基層的甘苦談。江和樹笑稱，辦這場活動可讓有憧憬的年輕人們「認清現實」。

江和樹演講時大爆黨主席柯文哲的料，指柯文哲在藍白合破裂後，突然「有兩天哪裡都去不了」，就是因為以前經營沒做地方扎根，即使網路聲量高，地方組織卻無感。他舉這次總統選舉，民眾黨在台中拿30%、柯執政8年的台北只拿23%為例，向學員說明在地扎根的重要性，「職位不見、氣勢也不見了」。因此市黨部決定舉辦這次訓練營，幫助小草們在基層著陸、扎根地方。

▲已經當選基層民代、里長的年輕人，在訓練營分享從政的心得。（圖／江和樹提供，2024.01.20）
▲中部已經當選基層民代、里長的年輕人，在訓練營分享從政的心得。（圖／江和樹提供，2024.01.20）
江和樹說，很多年輕人對參與政治充滿熱情與想像，里長出身、現為市議員的他透露「當里長其實很辛苦的」，若願意將工作當成興趣、把里民視為家人，就能甘之如飴，選民給的回饋將成為走下去的動力，經營組織也沒想像中困難。

江和樹舉例今（20）日在大里舉辦的「小樹市集親子活動嘉年華」，強調民眾都很聰明、很清楚選舉期間許多活動只是為討好選民，「他們會為一場活動就投給你嗎？請時刻莫忘初衷、保有使命感，更不要只到快選舉才辦活動。」

▲昨天參加訓練營的學員（左一），今天到會場觀摩辦活動的甘苦。（圖／江和樹提供，2024.01.20）
▲昨天參加訓練營的學員（左一），今天到會場觀摩辦活動的甘苦。（圖／江和樹提供，2024.01.20）
許多學員昨晚參加訓練營後，今天主動參與「小樹市集」，和民眾互動、聽民眾的心聲。江和樹表示，民眾黨雖然擅長空戰，但一個政黨要走得長遠，組織戰還是很重要，這次選舉讓大家在短短時間內看到許多弊端，必須拿出專業、團結地方力量，幫助小草向前走，讓發芽的幼苗變成小樹甚至大樹，才能一起撐起這個國家的未來。

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