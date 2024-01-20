不再只打空戰！民眾黨開辦里長訓練營　下次9合1年輕人海量參選　

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江和樹演講時大爆黨主席柯文哲的料，指柯文哲在藍白合破裂後，突然「有兩天哪裡都去不了」，就是因為以前經營沒做地方扎根，即使網路聲量高，地方組織卻無感。他舉這次總統選舉，民眾黨在台中拿30%、柯執政8年的台北只拿23%為例，向學員說明在地扎根的重要性，「職位不見、氣勢也不見了」。因此市黨部決定舉辦這次訓練營，幫助小草們在基層著陸、扎根地方。
江和樹說，很多年輕人對參與政治充滿熱情與想像，里長出身、現為市議員的他透露「當里長其實很辛苦的」，若願意將工作當成興趣、把里民視為家人，就能甘之如飴，選民給的回饋將成為走下去的動力，經營組織也沒想像中困難。
江和樹舉例今（20）日在大里舉辦的「小樹市集親子活動嘉年華」，強調民眾都很聰明、很清楚選舉期間許多活動只是為討好選民，「他們會為一場活動就投給你嗎？請時刻莫忘初衷、保有使命感，更不要只到快選舉才辦活動。」
許多學員昨晚參加訓練營後，今天主動參與「小樹市集」，和民眾互動、聽民眾的心聲。江和樹表示，民眾黨雖然擅長空戰，但一個政黨要走得長遠，組織戰還是很重要，這次選舉讓大家在短短時間內看到許多弊端，必須拿出專業、團結地方力量，幫助小草向前走，讓發芽的幼苗變成小樹甚至大樹，才能一起撐起這個國家的未來。