炎亞綸復出禮物曝光！Sandy喊話兒子「要長得帥」：路才會好走
女星吳姍儒Sandy，連續兩年再次接下由文化總會籌辦的除夕特別節目《2024 WE ARE我們的除夕夜》，談到好友炎亞綸昨（19）日復出一事，Sandy自爆，有收到炎亞綸自創品牌的餅乾，看見對方重新站上舞台很開心，不排除再度和炎亞綸合作。
記者詹鎰睿／台北報導
談到再度接下《WE ARE我們的除夕夜》主持棒，Sandy非常開心，比起第一次挺著肚子主持，今年心境完全不一樣，重點是還可以在家看正式播出，期待表演會有不同的藝人、不同的文化碰撞出不同的火花。
外界關心的第二胎？Sandy直言：「壓力好大好可怕！」由於近期太多工作了，又要照顧小孩，讓她快要頂不住，大讚能生到兩胎的媽媽都是超人，她笑說，雖然沒有避孕，但目前就是避開老公，自己也不敢抓到時間休息，就怕避不了老公需求，暫時先以工作事業為主。
此外，被問及好友炎亞綸昨日的復出表演，吳姍儒則給予讚賞，「我覺得滿好的啊！」並透露炎亞綸也有寄給她餅乾作為禮物，也不排除未來和炎亞綸有合作主持的機會。吳姍儒還笑說，她有看到炎亞綸轉發好多粉絲的限動，大家都說好帥，希望藉此鼓勵兒子「小初一」，「長得帥，路會比較好走，長得帥真好！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道